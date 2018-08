Bozanić pozvao mlade da traže promjene u hrvatskom društvu

Kardinal Bozanić posebno se obratio mladima, pozvavši ih da se ne mire s osrednjošću, nego hrabro i ustrajno traže "toliko očekivane promjene u hrvatskom društvu".

Kardinal je propovijed posvetio obitelji i mladima, nazvavši ih znakom nade u hrvatskom društvu, a podsjetio je i na probuđenu nadu i ponos u hrvatskom narodu zbog uspjeha srebrene Hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

- Zahvaljujući izvanrednim uspjesima naših mladih sportaša a posebno Hrvatske nogometne reprezentacije, posljednjih smo tjedana svjedoci obnovljene ljubavi prema Domovini, hrvatskom zajedništvu, životu i obitelji. Na nacionalnom planu događaj je to od neizmjerne važnosti. Probuđen je ponos i nada da se hrvatsko društvo gorljivošću i nesebičnošću, ljubavlju i zalaganjem obnavlja na radost sviju, rekao je kardinal Bozanić predvodeći svečano misno slavlje u svetištu Majke Božje Bistričke gdje se okupilo dvadesetak tisuća hodočasnika, većinom iz sjeverozapadne Hrvatske.

- Vi ste, dragi mladi vjernici, dodao je, "bili u prvim redovima i prepoznatljiv ste znak nade hrvatske budućnosti. Stoga nemojte se miriti s osrednjošću, nego hrabro i ustrajno tražite od starijih i odgovornih toliko očekivane promjene u hrvatskom društvu".

Zagrebački nadbiskup Bozanić je tradicionalno dio propovijedi posvetio hrvatskoj obitelji te istaknuo kako je " svako rođenje djeteta navještaj Božjeg blagoslova".

Hrvatsko društvo trebalo bi biti "prijateljski raspoloženo prema obiteljima s djecom", poručio je izrazivši dvojbu da hrvatsko zakonodavstvo u nekim sektorima diskriminira obitelji s malom djecom.

Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo, kazao je, svakome vjerniku pokazuje put Božje budućnosti, put koji vodi k dobru.

- Na kraju pobjeda će biti na strani dobra. Slika naše budućnosti je čovječanstvo obasjano svjetlom, iako treba proći kroz borbu i tamu zla. Budućnost svijeta ima pozitivan ishod, i na kraju završetak će biti Božji. Nada u uskrsnuće tijela, to jest cijeloga čovjeka, temelji se na vjeri u posvemašnju, neograničenu i sveobuhvatnu snagu Boga tvorca života. Naime, Bog jest Gospodar povijesti i u vremenu i u vječnosti, poručio je kardinal Bozanić.

Snaga je te budućnosti u vjernicima koje, naglasio je, u sebi nose "sjeme svjetla i budućnost svijeta".

Od jeseni intenzivna priprema za Susret hrvatske katoličke mladeži 2020. u Zagrebu

Također u obraćanju mladim vjernicima istaknuo je kako je "Marijin Veliča - ispunjen porukom nade, ponajprije nadom u Boga".

Podsjetio je i na riječi pape Franjo koji kaže: "Bog je mlad, On je uvijek nov.... On prvi dolazi, čeka nas. Gospodin (…) pretječe nas, On nas čeka; griješimo, a On nas čeka da nam oprosti. On nas čeka da nas primi, da nam iskaže svoju ljubav" .

Kardinal Bozanić rekao je i kako je papa Franjo za listopad ove godine sazvao u Rimu Biskupsku sinodu koja će biti posvećena mladima. A u Zagrebačkoj nadbiskupiji najesen započinje intenzivna priprema za Susret hrvatske katoličke mladeži, koji će se 2020. godine održati u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, dodao je.

- Dragi mladi vjernici, želimo da ta priprema bude u prvom redu raspoznavanje vaše životne odluke u svjetlu Evanđelja, ali i iznošenje vaših želja, projekata i snova, kao i teškoća na koje nailazite kako bi ostvarili svoja htijenja u službi Crkve i hrvatskog društva u kojima želite biti aktivni protagonisti, istaknuo je kardinal Bozanić.

Marijanska pobožnost hrvatskoga naroda, brojna marijanska svetišta i crkve govore o Marijinoj prisutnosti u povijesti hrvatskog naroda

Na kraju se osvrnuo i na okupljanja hodočasnika u brojnim hrvatskim marijanskim svetištima na blagdan Velike Gospe, istaknuvši da ona govore o Marijinoj prisutnosti u povijesti hrvatskog naroda.

- Marijanska pobožnost hrvatskoga naroda, brojna hrvatska marijanska svetišta i crkve njoj posvećene, današnja okupljanja vjernog naroda diljem naše Domovine govore o Marijinoj prisutnosti u povijesti hrvatskog naroda, o Marijinim trajnim pohodima i našim vjerničkim susretima s Njom, o Kraljici Hrvata, toj zvijezdi sreće koja blista da nam noći grijeha mrak rasprši hud, zaključio je kardinal Bozanić u propovijedi na blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije, Velike Gospe.

U svetište Majke Božje Bistričke na blagdan Velike Gospe tradicionalno dolaze deseci tisuća hodočasnika, do kraja dana očekuje se da će ih stići do 40 tisuća, a među njima su ove godine i hodočasnici iz drugih zemalja - Mađarske, Slovenije, Kine i Hong Konga.

Mons. Hranić: Rad ima prednost pred kapitalom, a nezaposlenost je skuplja od socijalne države

Predvodeći misu na blagdan Velike Gospe u Aljmašu, najvećem marijanskom svetištu u Slavoniji, nadbiskup đakovački i osječki i metropolit Đuro Hranić istaknuo je kako današnja svetkovina poručuje da istinskom društvenom napretku pridonosimo vjernošću evanđelju, otvorenošću za riječ Božju, oživotvorenjem principa društvenoga (socijalnog) nauka Crkve, koji kaže da rad ima prednost pred kapitalom, a da je nezaposlenost skuplja od socijalne države.

- Današnja svetkovina uznesenja ponizne službenice Božje u nebesku slavu, i liturgijska čitanja poručuju nam da istinskom društvenom napretku pridonosimo vjernošću evanđelju, otvorenošću za riječ Božju, oživotvorenjem principa društvenoga (socijalnog) nauka Crkve, koji od mene zahtijeva poštivanje dostojanstva i prava drugih ljudi oko mene i svake ljudske osobe; koji mi kaže da rad ima prednost pred kapitalom; koji naglašava i pokazuje da je nezaposlenost skuplja od socijalne države; koji me potiče na socijalnu pravičnost, koji od mene zahtijeva poštenje i etičnost. Od mene kao poslodavca traži da znam vrednovati tuđi rad i radnika kao svoga brata, da znam vrednovati njegove kompetencije, stručnost i znanje i da ga nastojim pravično, na vrijeme i redovito nagraditi poštenom plaćom - svjestan da stabilnost i budućnost moje firme uvelike ovisi i o mome zadovoljnom radniku; da moje slabosti i grijesi razaraju ne samo moj odnos prema Bogu nego i moj odnos s drugim ljudima, da mi nije dopušteno biti sebičan i samodostatan, da ne smijem živjeti luksuzno na račun mojih radnika i njihove plaće, poručio je nadbiskup Hranić na središnjem misnom slavlju, na kojemu je u Aljmašu među velikim brojem vjernika iz cijele Slavonije bila i predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović.

Dotaknuvši se značaja Marije majke Isusa Krista, nadbiskup Hranić je istaknuo kako je "svaka žena velika kada poštuje svoje dostojanstvo, ženstvenost i predbračno djevičanstvo; zato što rađa dijete, štiti život, zato što je odgojiteljica – u službi života".

- Crkveno pastoralno djelovanje, koje nastoji evanđeljem 'isprevrtati' te njime prožeti društveni ambijent i tako mijenja ozračje i mentalitet ljudi u Hrvatskoj, je preduvjet svake promjene zakona i preobrazbe svake strukture. Time kao Crkva možemo učiniti i činimo daleko više negoli ikojim od spomenutih socijalnih programa ili zaposlenjem kojeg radnika više, poručio je đakovački i osječki nadbisukup i metropolit, Đuro Hranić.

Još od utorka navečer brojni vjernici pristižu u marijansko svetište u Aljmašu kako bi iskazali poštovanje prema Gospi Aljmaškoj u čiju čast se na blagdan Velike Gospe od ranog jutra u tome svetištu služe misna slavlja kojima nazoči velik broj vjernika.

Među njima je ove godina bila i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koju je nadbiskup Hranić u pozdravnoj riječi nazvao hodočasnicom, a koju su nakon mise okružili brojni vjernici željevši se mobitelom fotografirati s njom ili ju pozdraviti.