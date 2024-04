Bože moj, Kaptol uopće nije loš kad treba propucati svoju nogu

Agilni šef Ustavnog suda Miroslav Šeparović nekidan je objavio imenovanje Etičkog povjerenstva za praćenje izbora. To će ad hoc tijelo, kao utvara na tragu one famozne disciplinske komisije Fudbalskog saveza Jugoslavije, “ocjenjivati ponašanje sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora te provoditi izvanupravni nadzor izborne promidžbe”. Ima šest članova (među njima je i moj prijatelj, povjesničar dr. Tvrtko Jakovina) plus predsjednika, šefa HAZU-a, arhitekta Velimira Neidhardta. Akademika.

