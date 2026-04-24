Obavijesti

News

Komentari 1
Božinović: Dojave o bombama su vrsta hibridnog ratovanja!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL, Igor Kralj/PIXSELL, Canva

Govoreći o dojavama o postavljenim bombama, Božinović je ponovio kako su one dio procesa koji se događa u svim državama regije te naglasio kako naša policija na svaku takvu dojavu reagira vrlo ozbiljno.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da su dojave o podmetnutim bombama širom Hrvatske posljednjih šest dana vrsta hibridnog ratovanja te da policija surađuje s nekim europskim zemljama za koje misli da bi serveri i domene s kojih su prijetnje poslane mogle biti u njima.

"Ima naznaka odakle bi mogle biti te domene i serveri, ali o detaljima nismo spremni govoriti", kazao je Božinović u petak nakon otvaranja zgrade Policijske postaje Novalja.

NOVE LAŽNE DOJAVE Dojave o bombama u školama u Zadru bile su lažne: 'Angažiran bio maksimalan broj policajca'
Dojave o bombama u školama u Zadru bile su lažne: 'Angažiran bio maksimalan broj policajca'

Govoreći o dojavama o postavljenim bombama, Božinović je ponovio kako su one dio procesa koji se događa u svim državama regije te naglasio kako hrvatska policija na svaku takvu dojavu reagira vrlo ozbiljno.

"Sve te reakcije su naš posao da se otkloni bilo kakva sumnja da bi tu stvarno mogla biti nekakva bomba", istaknuo je dodajući kako se radi opsežno kriminalističko istraživanje koje uključuje cijeli niz partnera budući da dojave dolaze s lažnih email adresa i servera registrirani u inozemstvu.

Upitan može li otkriti gdje se nalazi odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, ministar je odgovorio kako ne može ništa više reći od onoga što su rekli glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan.

NOVI DAN, NOVE DOJAVE Ministarstvo se oglasilo nakon prijetnji bombama u školama: 'Ovo unosi strah i paniku...'
Ministarstvo se oglasilo nakon prijetnji bombama u školama: 'Ovo unosi strah i paniku...'

"Ono što mogu reći je da postoji intenzivna policijska suradnja s određenim zemljama", kazao je.

Novinare je zanimala i Božinovićev komentar da David Sopta postaje novi član uprave ACI-ja, nakon što je lani smijenjen s funkcije predsjednika uprave Jadrolinije zbog tragedije na trajektu Lastovo u kojoj su poginula tri pomorca.

"S obzirom da ulazimo u turističku sezonu, pretpostavljam da je bila procjena da se ekipira Uprava ACI-ja. Gospodin Sopta ima dugogodišnje upravljačko iskustvo. Prije nekoliko godina cijela uprava Jadrolinije je otišla, međutim to ne znači da je svaki pojedinac trajno diskvalificiran iz obavljanja poslova za koje je potrebno određeno iskustvo", rekao je.

KOMENTAR: BOJANA MRVOŠ Nadamo se da lažne dojave nisu uvertira u nešto mnogo gore
Nadamo se da lažne dojave nisu uvertira u nešto mnogo gore

Upitan za proces polaganja ispita iz hrvatskog jezika za strane radnike, Božinović je odgovorio kako će ih provoditi agencije koje se time bave, a što će nadgledati Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

"Za to postoje standardi, inače nešto ne bi zvali A1.1. Vjerujem da će strani radnici položiti taj ispit bez nekog velikog napora", rekao je Božinović.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'
FELJTON: ČERNOBIL, 6. DIO

'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'

Kada se vijest o černobilskoj katastrofi pojavila na našim prostorima svi su se pitali koliko je zračenje i nikome nije bilo svejedno. Krak radioaktivnog oblaka išao je prema Hrvatskoj...
VELIKI PREOKRET Iranci ipak putuju na pregovore!?
IZ MINUTE U MINUTU

VELIKI PREOKRET Iranci ipak putuju na pregovore!?

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...
UŽAS KOD VELIKE KLADUŠE

Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...

Detalji slučaja su stravični. Navodno je brat silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a majka ju je trudnu bacila s balkona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026