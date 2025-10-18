Božinović: Istraga o zloporabi u obnovi Doma zdravlja još traje

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u subotu u Zaprešiću da i dalje traje kriminalističko istraživanje vezano za prijevare u obnovi od potresa Doma zdravlja Zagreb, te da se, koliko mu je poznato, osumnjičeni brane sa slobode.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na to kazneno djelo, zbog prijevare tijekom obnove Doma zdravlja Zagrebu. Riječ je o ravnateljici Doma zdravlja, njenoj zamjenici i jednom zaposleniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao obnove nakon potresa.

Nakon što je jučer objavljena lista korisnika gradskih stanova u Zagrebu, te su objavljeni osobni podatci osoba i OIB-ovi, Božinović je komentirao i navode da Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) provjerava objavljivanje tih privatnih podataka.

Upitan je li to zloporaba zaštite osobnih podataka, ministar Božinović je rekao kako je "čuo izjavu čelne osobe Agencije, koja je preliminarno iznijela procjenu da je riječ o prekomjernom opsegu podataka koji su učinjeni javnima, bez pravnog temelja. Međutim, tek sad slijede postupci koje opet AZOP provod", izjavio je novinarima Božinović nakon svečane sjednice Gradskog vijeća Zaprešića, na kojoj je sudjelovao kao izaslanik premijera Andreja Plenkovića.

U svakom slučaju, ako je to na taj način već ocijenjeno, vjerojatno će nam i kasniji rad po tom predmetu otkriti više detalja, ali već ova prva ocjena koju je ravnatelj (AZOP-a Zdravko) Vukić dao, je na neki način zabrinjavajuća, dodao je.

U vezi s medijskim objavama o navodnom pozivu s hakiranog profila hrvatskog reprezentativca Luke Modrića, na 'ulaganje u kriptovalute', Božinović je rekao da hrvatska policija nije primila nikakvu prijavu i, dodao je, rijetko kada takve neke situacije koje se dogode hrvatskim državljanima izvan Hrvatske, prijavljuju hrvatskoj policiji.