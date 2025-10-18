Obavijesti

News

Komentari 0
OSUMNJIČENI SU NA SLOBODI

Božinović: Istraga o zloporabi u obnovi Doma zdravlja još traje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Božinović: Istraga o zloporabi u obnovi Doma zdravlja još traje
Davor Božinović posjetio je Policijsku postaju Zadar | Foto: Pixsell/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na kazneno djelo, zbog prijevare tijekom obnove Doma zdravlja Zagrebu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u subotu u Zaprešiću da i dalje traje kriminalističko istraživanje vezano za prijevare u obnovi od potresa Doma zdravlja Zagreb, te da se, koliko mu je poznato, osumnjičeni brane sa slobode.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na to kazneno djelo, zbog prijevare tijekom obnove Doma zdravlja Zagrebu. Riječ je o ravnateljici Doma zdravlja, njenoj zamjenici i jednom zaposleniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao obnove nakon potresa.  

Nakon što je jučer objavljena lista korisnika gradskih stanova u Zagrebu, te su objavljeni osobni podatci osoba i OIB-ovi, Božinović je komentirao i navode da Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) provjerava objavljivanje tih privatnih podataka.

SUMNJIVA OBNOVA U ZAGREBU Tomašević o uhićenjima i obnovi Doma zdravlja: 'Izabrali su je prije tri godine, nije u Možemo!'
Tomašević o uhićenjima i obnovi Doma zdravlja: 'Izabrali su je prije tri godine, nije u Možemo!'

Upitan je li to zloporaba zaštite osobnih podataka, ministar Božinović je rekao kako je "čuo izjavu čelne osobe Agencije, koja je preliminarno iznijela procjenu da je riječ o prekomjernom opsegu podataka koji su učinjeni javnima, bez pravnog temelja. Međutim, tek sad slijede postupci koje opet AZOP provod", izjavio je novinarima Božinović nakon svečane sjednice Gradskog vijeća Zaprešića, na kojoj je sudjelovao kao  izaslanik premijera Andreja Plenkovića.

O UHIĆENJIMA, VRŠNJAČKOM NASILJU... Božinović nije htio komentirati suđenje bivšim ministrima. Veli da bi to bilo neodgovorno...
Božinović nije htio komentirati suđenje bivšim ministrima. Veli da bi to bilo neodgovorno...

U svakom slučaju, ako je to na taj način već ocijenjeno, vjerojatno će nam i kasniji rad po tom predmetu otkriti više detalja, ali već ova prva ocjena koju je ravnatelj (AZOP-a Zdravko) Vukić dao, je na neki način zabrinjavajuća, dodao je.

KOMENTIRA IVAN PANDŽIĆ Vrag je u detalju: Na javnoj dužnosti pravo na rehabilitaciju nije pravo na zaborav
Vrag je u detalju: Na javnoj dužnosti pravo na rehabilitaciju nije pravo na zaborav

U vezi s medijskim objavama o navodnom pozivu s hakiranog profila hrvatskog reprezentativca Luke Modrića, na 'ulaganje u kriptovalute', Božinović je rekao da hrvatska policija nije primila nikakvu prijavu i, dodao je, rijetko kada takve neke situacije koje se dogode hrvatskim državljanima izvan Hrvatske, prijavljuju hrvatskoj policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
KAKAV SRETNIK

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'
OŠTRE REAKCIJE

Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija i više od stotinu komentara, gotovo svi osuđuju sadržaj videa...
Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku
ZAŠTO SE 'OPRAO'

Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku

24sata neslužbeno doznaju da su podnesene četiri kaznene prijave. Matanić je svoju izjavu 'Kajem se' iz 2024., u kojoj priznaje da je bio neprimjeren, nekidan praktički povukao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025