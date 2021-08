Intenzivni su razgovori u formatu ministara unutarnjih poslova, sutra je sastanak u Bruxellesu gdje se moramo dodatno dogovoriti i izaći sa zajedničkom izjavom u kojoj će se izložiti prioriteti postupanja institucija EU i država članica vezano za ovu krizu u Afganistanu, poručio je u ponedjeljak potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Naglasio je kako je Hrvatska uspješno evakuirala naše državljane i podsjetio kako smo zbrinuli 19 migranata iz Afganistana, koji su nam stigli u subotu. Radi se o tri obitelji i jednom pojedincu, a smješteni su u Kutini. Među njima je 10 maloljetnika, naveo je, većinom žene i nekoliko muškaraca. Obzirom na epidemiju korona virusa, bit će u samoizolaciji 10-ak dana.

Pogledajte video: Božinović o izbjeglicama

Iskazali su namjeru za podnošenjem zahtjeva za azilom

- Trenutno se provode liječnički pregledi. Oni su iskazali namjeru za podnošenjem zahtjeva za azilom, sigurnosne provjere su već provedene i mislim da će svi dobiti međunarodnu zaštiti u RH. Obavljaju se razgovori i radimo sve kako bismo ih što prije počeli integrirati u društvo - istaknuo je dodavši kako imamo uhodan sustav za ovakve situacije.

- Nije nitko od njih u nekom težem stanju, pružit će im se pomoć. Prošli su kroz pakao posljednjih dana, došli su veoma iscrpljeni i naravno da smo im htjeli osigurati tih prvih dana mir koji im je potreban - dodao je.

Upitan hoćemo li i koliko još državljana Afganistana primiti, ministar je poručio kako mu je u ovom trenutnu teško konkretno to reći.

- Zajedno s partnerima unutar EU ćemo razgovarati i neću reći da bi ovo bio konačan broj. Zajedno smo na toj humanitarnoj zadaći s drugim državama - rekao je.

Na pitanje je li Hrvatska spremna na novi migrantski val ukoliko do njega dođe, Božinović poručuje kako ne treba povezivati migrantski val s ovim pojedinačnim slučajevima.

- Mi smo načelno odmah kazali da ćemo oko pojedinačnih slučajeva, kad su u pitanju ranjive skupine, s partnerima unutar EU razgovarati i razgovori se nastavljaju dalje - rekao je.

'Bili smo, jesmo i bit ćemo protiv ilegalnih migracija'

Upitan koja je razlika između ovih 19 ljudi i svih onih Afganistanaca koji godinama pokušavaju prijeći našu granicu i pristupiti EU, ministar naglašava kako je do jučer, dok nije došlo do smjene režima, u Afganistanu itekako bila prisutna nazočnost međunarodnih institucija, prije svega NATO, a ljudi koji su do sada pokušavali i pokušavaju i dalje ući u RH to rade ilegalno.

- Mi smo bili, jesmo i bit ćemo protiv ilegalnih ulazaka jer su oni protuzakoniti i tu se u našoj politici ništa ne mijenja. Kod tih ljudi se ne može utvrditi identitet jer nemaju ni osobne dokumente. Radi se sve da migracije budu zakonite, a znamo svi što je to. Ovih 19 ljudi su primjer zakonite migracije, oni su sad u statusu izbjeglica zbog situacije koja ih je zadesila. Razlika je u tome što je ovo uređeno preseljenje - rekao je naglasivši kako su naučene lekcije iz 2015. i 2016. godine i da se sad može vidjeti i puno jači angažman EU.

- Ono što se tada događalo, Europa ne želi. Poziv i prihvaćanje većeg broja ljudi, više nitko u Europi neće na to pristati - poručio je.

HZJZ radi epidemiološki okvir za otvaranje zatvorenih dijelova kafića

Što se tiče popuštanja mjera u sektoru ugostiteljstva i otvaranja i unutrašnjih dijelova kafića od srijede 1. rujna, Božinović je rekao kako HZJZ priprema epidemiološki okvir za to, koji će biti ustvari sličan onome kakav je bio prošle jeseni.

- Sigurno će biti naglasak da se osigura bolja prozračnost. Zatvoreni prostori su svaki za sebe problem i ukoliko se ne prozračuju onda su to mjesta za širenje virusa. Glavna poruka je, mada vrlo jednostavna - kad ste u zatvorenim prostorima, otvarajte prozore. Ukoliko se zatvorimo, to sigurno nije dobro - poručio je.

Na pitanje ide li su u popuštanje zbog toga što sad imamo cjepivo ili činjenice da država više nema novaca za potpore, ministar je podsjetio kako je država odvojila velik iznos novaca, omogućila brojnim poduzećima da nastave svoj rad, a brojnim pojedincima da ne ostanu bez posla.

- A ono što je činjenica danas 18 mjeseci nakon početka pandemije jest da nitko ne može reći da ne zna kako zaštiti samog sebe i mislim da je ovo jedan ispravan pristup - rekao je.