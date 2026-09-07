Božinović na obljetnici ATJ Lučko: 'Ova elitna jedinica je i dan danas prvi štit domovine'

Najelitnija postrojba hrvatske policije, ATJ Lučko, u ponedjeljak je obilježila 36. godišnjicu osnutka, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tom je prilikom podsjetio da je riječ o jedinici koja s pravom nosi naziv "prvog štita domovine" i koja je prošla sva hrvatska ratišta.

Oslobođenje Hrvatske je duboko povezano sa aktivnostima ATJ Lučko. Od prvih akcija u Pakracu i na Plitvicama pa onda diljem Hrvatske do završnih operacija Bljesak i Oluja, u kojoj su imali jednu od najzahtjevnijih zadaća, jer su sa Velebita, kojeg su čuvali tri godine, izašli na granice Hrvatske, kazao je Božinović.

Naglasio je da je ATJ Lučko danas moderna i vrhunski obučena jedinica, ravnopravna najznačajnijim europskim i svjetskim antiterorističkim postrojbama.

Njezin međunarodni ugled potvrđuje članstvo u asocijaciji antiterorističkih jedinica Atlas, ali i posebno priznanje na ovogodišnjem vojnom mimohodu u Parizu, gdje su hrvatski specijalci zbog svoje iznimne spremnosti dobili počasno mjesto, odmah iza francuskih oružanih snaga, kazao je Božinović.

Govoreći o razvoju jedinice, ministar je otkrio da je u specijalnu policiju do danas uloženo oko 120 milijuna eura, što je omogućilo najsuvremeniju opremljenost.

Dodao je da se ovakve postrojbe stvaraju rigoroznim odabirom i zahtjevnim treningom kako bi svaki pripadnik bio spreman donositi odluke u najtežim situacijama te štititi ustavni poredak i sigurnost građana.

Na svečanosti je odana počast poginulim pripadnicima ATJ Lučko, uz nazočnost visokih policijskih dužnosnika, obitelji poginulih i predstavnike udruga iz Domovinskog rata.