Obavijesti

News

Komentari 0
36. GODIŠNJICA

Božinović na obljetnici ATJ Lučko: 'Ova elitna jedinica je i dan danas prvi štit domovine'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Božinović na obljetnici ATJ Lučko: 'Ova elitna jedinica je i dan danas prvi štit domovine'
ILUSTRACIJA | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na svečanosti povodom 36. godišnjice ATJ Lučko, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je važnost ove elitne jedinice koja je kroz povijest bila ključna u očuvanju sigurnosti domovine.

Najelitnija postrojba hrvatske policije, ATJ Lučko, u ponedjeljak je obilježila 36. godišnjicu osnutka, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tom je prilikom podsjetio da je riječ o jedinici koja s pravom nosi naziv "prvog štita domovine" i koja je prošla sva hrvatska ratišta.

Oslobođenje Hrvatske je duboko povezano sa aktivnostima ATJ Lučko. Od prvih akcija u Pakracu i na Plitvicama pa onda diljem Hrvatske do završnih operacija Bljesak i Oluja, u kojoj su imali jednu od najzahtjevnijih zadaća, jer su sa Velebita, kojeg su čuvali tri godine, izašli na granice Hrvatske, kazao je Božinović.

Naglasio je da je ATJ Lučko danas moderna i vrhunski obučena jedinica, ravnopravna najznačajnijim europskim i svjetskim antiterorističkim postrojbama.

ZBOG 'AFERE NAKAZE' Sindikat: 'Ministre, hoćete li stati iza policijske službenice'
Sindikat: 'Ministre, hoćete li stati iza policijske službenice'

Njezin međunarodni ugled potvrđuje članstvo u asocijaciji antiterorističkih jedinica Atlas, ali i posebno priznanje na ovogodišnjem vojnom mimohodu u Parizu, gdje su hrvatski specijalci zbog svoje iznimne spremnosti dobili počasno mjesto, odmah iza francuskih oružanih snaga, kazao je Božinović.

Govoreći o razvoju jedinice, ministar je otkrio da je u specijalnu policiju do danas uloženo oko 120 milijuna eura, što je omogućilo najsuvremeniju opremljenost.

Dodao je da se ovakve postrojbe stvaraju rigoroznim odabirom i zahtjevnim treningom kako bi svaki pripadnik bio spreman donositi odluke u najtežim situacijama te štititi ustavni poredak i sigurnost građana.

Na svečanosti je odana počast poginulim pripadnicima ATJ Lučko, uz nazočnost visokih policijskih dužnosnika, obitelji poginulih i predstavnike udruga iz Domovinskog rata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...
SPINOVI USKOKOVA OSUMNJIČENIKA

MA JE LI TO MOGUĆE?! Josip Šincek za otrov u podzemnim vodama optužuje Ličane...

Josip Šincek, glavni osumnjičeni u aferi ilegalnog odlaganja otpada, sugerira da su za onečišćenje podzemnih voda odgovorni građani
Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'
POKRAJINSKI IZBORI U NJEMAČKOJ

Ekstremno desni AfD slavi na pokrajinskim izborima: 'Vratit ćemo zemlju, ova je početak...'

U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u 18 sati zatvorena su birališta, te su se pojavili rezultati prvih izbornih anketa. Prema njima, krajnje desni AfD osvojio je 44,5 posto glasova, a vladajući CDU katastrofalnih 18,5 posto, što je povijesno nisko za njih. AfD time ostvaruje svoj dosad najbolji rezultat na bilo kojim izborima za pokrajinski parlament i postaje najjača snaga u pokrajinskom parlamentu.
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026