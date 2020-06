Božinović najavio novu odluku za prelazak granice sa Srbijom i BiH zbog korone

<p>Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite <strong>Davor Božinović </strong>najavio je novi režim koji će se provoditi na granicama s BiH i Srbijom, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a520392/Bozinovic-najavio-novi-rezim-na-granicama-s-BiH-i-Srbijom.html" target="_blank">N1</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković pozitivan na koronu </strong></p><p>- Pratimo epidemiološku situaciju u zemljama susjedstva i ovo što bilježimo posljednjih dana su infekcije koje dolaze, odnosno koje donose ljudi koji najvećim dijelom dolaze iz zemalja našeg istočnog susjedstva - rekao je Božinović te naveo kako će u srijedu biti sastanak Stožera na kojem će se vjerojatno donijeti i nova odluka za granične prijelaze sa Srbijom, Crnom Gorom i BiH, ali i za državljane Kosova i Sjeverne Makedonije. </p><p>- Sutra ćemo donijeti odluku, znate da one stupaju na snagu u 00.00 sljedeći dan, međutim ne bih sada prejudicirao, ali vjerojatno režim koji je postojao - samoizolacija za one koji dolaze iz smjera tih država, sutra će o tome biti riječi i vjerojatno ćemo donijeti odluku na tom tragu, ali pričekajmo do sutra - odgovorio je na pitanje o kakvom bi režimu moglo biti riječ.</p>