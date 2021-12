Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, komentirao je odluku Ustavnog suda, skupljanje potpisa za referendum i mjere za nadolazeće blagdane.

Rekao je kako je bilo očekivano da će Ustavni sud potvrditi ustavnost i zakonitost mjera koje donosi Stožer.

- Vidjet ćemo kada bude poznat cijeli tekst te odluke na što se sve donosi, i sukladno tome nastaviti svoj posao - poručio je u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".

'Od prvog dana smo krenuli s balansiranim pristupom'

Što se tiče referenduma, Božinović je poručio kako smatraju da on nema svrhe, posebice u situaciji kada je, navodi, posve jasno da sve odluke koje se donose su donesene s ciljem da se zaštiti zdravlje i život ljudi.

- Naravno da je to jedan legitiman cilj, a odluke koje se donose, donose se sukladno načelu razmjernosti kako bi se sa što manje utjecaja na svakodnevni život postigao taj cilj - poručio je.

- Svi koji komuniciraju ovu temu zapravo im je jasno da je Hrvatska od prvog dana, pogotovo nakon onog prvog lockdowna, krenula s balansiranim pristupom gdje je s jedne strane činite sve kako bi zaštitili živote i zdravlje, ali i održali gospodarsku i socijalnu aktivnost. Ova kriza traje već skoro dvije godine, i mora se voditi računa o svemu, zato i je Ustavni sud još na početku rekao kako je Stožer ovlašten donositi te odluke uz konstanti nadzore Vlade Republike Hrvatske - dodao je i poručio da to znači da se već tada znalo da se mora voditi računa o svim aspektima ove krize.

- Ukoliko bi pitali isključivo epidemiologe, onda bi njihova preporuka uvijek bila da se zatvaramo, jer to dokazano sprječava i usporava širenje virusa, međutim, jedno društvo, jedna država, ne može sebi dopustiti da stane jer onda u pitanje dolazi funkcioniranje cijelog zdravstvenog sustava. Radi se o jednom balansu kojeg je uvijek potrebno pronaći kako bi se prolazilo kroz ovu krizu, i mislim da po ocjeni velikog broja ljudi koji prate kako se Hrvatska nosi s ovom krizom, naš pristup je opravdan iz cijelog niza razloga - zaključio je.

Moguće produljenje rada ugostiteljskih objekata

Što se tiče mjera za blagdane, Božinović je rekao kako je očekivano da će se ljudi okupljati ovih dana te da je jasno da je svako veće okupljanje rizik.

- Razgovarat ćemo s predstavnicima ugostiteljskog sektora upravo da vidimo kako, ukoliko se donese takva odluka, a vjerojatno će se donijeti da se produži sat-dva vremena rad ugostiteljstva, odnosno dopusti okupljanje, da vidimo što se sve može poduzeti da bi se taj rizik umanjio - poručio je.

- To je ta situacija s kojom se mi nosimo od samog početka, pa i ovi koji napadaju mislim da to dobro razumiju, ali naravno traže tu nekakav prostor za politički glas više, međutim to je kratkoročno, a kriza je dugoročna i moramo voditi računa ne samo o trenutačnim izazovima nego i o onome što nam po svemu sudeći slijedi, a to je širenje nove varijante virusa koja se već počela širiti Europom. U svemu ovome mi taj određeni pad, ali on se dosta usporio i to su sve razlozi zbog kojih moramo pratiti situaciju kako bi zaštitili živote i zdravlje što većeg broja ljudi, a opet čini sve da u državi i u ovim uvjetima funkcionira najbolje što može - zaključio je Božinović.