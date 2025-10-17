Božinović nije htio komentirati suđenje bivšim ministrima. Veli da bi to bilo neodgovorno...

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u petak, nakon uhićenja zbog prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu, kako nije dobro što je osumnjičeno najviše rukovodstvo zdravstvene ustanove, ali i da uhićenja pokazuju da su institucije neovisne.

"Nažalost, imamo činjenicu da je top management jedne zdravstvene ustanove, po ovome što možemo pročitati iz priopćenja, sudjelovao u osnovanoj sumnji da je počinio kazneno djelo zlouporabe ovlasti ili poticanja na zlouporabu ovlasti. To nije dobro, ali pokazuje i u ovom slučaju da su institucije države neovisne i da rade svoj posao bez obzira na to o kome se radi", rekao je Božinović u izjavi za medije na otvaranju 25. gospodarskog sajma Zaprešić.

Što se tiče aktivnosti policije, ministar je rekao kako one traju već neko vrijeme. "Policija je u koordinaciji s EPPO-om provodila kriminalističko istraživanje. Osobe su privedene pritvorskom nadzorniku jučer, a samo je vijest objavljena danas jer se to koordinira između institucija", napomenuo je.

Upitan radi li se dovoljno na razotkrivanju takvih prijevara, Božinović je rekao kako se takva djela "skoro pa nikad ne prijavljuju" te da institucije u ovakvim situacijama djeluju kroz istraživački rad, pri tome istaknuvši kako imaju vrlo visoku uspješnost.

'Neodgovorno bi bilo komentirati suđenje bivšim ministrima'

Četvorica bivših članova vlade u petak su na zagrebačkom Županijskom sudu kazali da nisu krivi za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem otkrivenih u aferi 'Po babi i stričevima', a novinari su Božinovića upitali kako danas gleda na taj cijeli niz događaja.

Upravo zbog činjenice da se danas nastavlja suđenje, Božinović ga nije htio komentirati dok ono traje, istaknuvši kako bi to bilo neodgovorno. "Svaka izjava se može tumačiti od strane suda ili stranaka kao neka vrsta pritiska, a to mi u svakom slučaju želimo izbjeći", poručio je.

Božinović je također čestitao carinskim službenicima na graničnom prijelazu Bregana koji su napravili jednu od najvećih zapljena krijumčarenih cigareta u Hrvatskoj - gotovo 14 milijuna komada cigareta u kutijama.

"Cijeli posao detekcije i otkrivanja te pošiljke koja je bila na šleperu s prikolicom, s kontejnerom, a radi se o velikoj količini, zasluga je naše carinske službe koja je sve opremljenija i spremnija odgovoriti zadaćama zaštite Hrvatske i građana od prekograničnog kriminala", istaknuo je ministar.

O vršnjačkom nasilju: Dosta karika u lancu je propustilo odraditi svoj dio posla

Roditelji djece zagrebačkih naselja Retkovec, Prečko i Novi Jelkovec u nedjelju će održati zajednički prosvjed protiv maloljetničkog nasilja jer traže sustavne promjene. Božinović je pri tome napomenuo kako policija svaki dan obilazi škole u okolici, najviše upravo na tom području Dubrave, odnosno Retkovca, a posebno posljednjih par tjedana otkad su primili novu generaciju mladih na policijsko školovanje.

"Na neki način je dobro da se ukazuje na to da institucije uvijek mogu više učiniti kad je u pitanju međuvršnjačko nasilje. Nažalost, onda kada to dođe policije, to govori da je dosta karika u lancu možda propustilo odraditi svoj dio posla", ocijenio je ministar.

Nije poanta u tome da se hapsi djecu, dodao je, već treba djelovati preventivno i u skladu sa zakonom te trebaju svi dati svoj doprinos, a prije svega menadžment škola.

Božinović je ocijenio da naše škole, za razliku od brojnih škola u Europi, imaju ponajviše stručnog kadra kada je riječ o psiholozima, pedagozima te da se nakon tragedije u Prečkom krenulo i sa zapošljavanjem posebnih savjetnika za sigurnost.

"Ljudi ima i stvar je toga kako ćemo se organizirati i napraviti analizu rizika za svaku mladu osobu, za obitelj koja je u riziku jer tu se zapravo problem rješava. Ponavljam, kad dođe do policije - onda smo prilično zakasnili", poručio je.

Upitan o kibernetičkom ratovanju, Božinović jer rekao je kako su ti napadi nešto s čime "žive" sve EU države i brojne institucije te da Hrvatska ima sustav koji se s time uspješno nosi i koji je "puno toga spriječio".