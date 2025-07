Božinović o mimohodu, turizmu, stranim radnicima i Thompsonu: ’Policija je važna, kao i u Oluji’

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović, za N1 osvrnuo se na današnji mimohod povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

- Policija je i u ovom glavnom, svečanom, dijelu mimohoda, ali i regulira promet, kao i sve ostalo kad su u pitanju javna okupljanja. Posebno ovako velika. Sudjelovanje policije na mimohodu, koji se svugdje u svijetu naziva vojnim, pa tako i ovdje, u našem slučaju nosi jednu specifičnost. Znamo koja je uloga policije bila u Domovinskom ratu. Ne znam za sličan slučaj, da kad je krenula agresija na neku zemlju, stjecanjem okolnosti, bila prva organizirana snaga obrane, kazao je Božinović pa nastavio:

- Ljudi koji su bili spremni braniti zemlju, prijavljivali su se u policiju. Već tad je bilo jasno da se rat ne može isključiti, nažalost. Zato je, zapravo, kroz okupljanje prvog hrvatskog redarstvenika i iz njega kasnije stvaranje antiterorističke jedinice te jedinice za posebne namjene, koja je postala Prva gardijska brigada. Dakle, policija je tu od samog početka. Stoga, ne samo da sudjelovanje policije u mimohodu ima smisla, nego je to na neki način početak. A kad govorimo o specijalnim snagama policije, u Oluji su imali jednu od najsloženijih zadaća.

Pratio je mimohode 1995. i 2015. godine.

- Tu se vidi razvoj. Ako govorimo o svakom mimohodu i oružanim snagama hrvatske vojske i policije, najveća vrijednost su ljudi. Ali, činjenica je da možemo vidjeti razvoj tehnike. Puno se napravilo, a najviše u posljednjih sedam ili osam godina, kad smo većinu toga kupili i uveli u oružane snage.

Objasnio je i da se ulagalo u policiju posljednjih godina, ponajprije zbog čuvanja granice.

- Oprema koju stalno nabavljamo tu je i zbog činjenice što smo članica Europske unije pa koristimo povlačenje sredstava iz europskih fondova. Također, kad govorimo o zaštiti granice i općoj sigurnosti u Hrvatskoj, tako se dio kolača za policiju povećava. Naravno, pitanje sigurnosti postalo je jedno od najbitnijih pitanja u Europi zbog situacije.

Osvrnuo se i na integraciju stranih radnika i važnu ulogu policije u tome.

- To je važno pitanje i problematika koja obuhvaća više ministarstava. Što se tiče integracije i izazova, za početak, osigurano je oko 10.000 vaučera za učenje hrvatskog jezika stranim radnicima. Tu smo primijetili da ne postoji veliki entuzijazam, posebno kod poslodavaca. To je nešto što ćemo sigurno regulirati, odnosno, predložiti, tako što ćemo vidjeti koji je rok u kojem bi se mogle naučiti bar osnove hrvatskog jezika. Moramo vidjeti i tko će biti obvezan da ga nauči. Sigurno, u poslovima gdje je kontakt s ljudima, svakako bi trebali naučiti neke osnove. Taj dio nije reguliran još uvijek.

Na pitanje o Thompsonovu koncertu u Sinju, rekao je da se policija za to sprema već neko vrijeme, od prve najave. Konfiguracija će biti slična kao i u Zagrebu. Osvrnuo se i na prijave s koncerta u Zagrebu, koje se tiču ustaških simbola.

- Nema tu službenih statistika jer se radi o kriminalističkim istragama koje traju, ali zna se da su podnesene četiri kaznene prijave. Policija je postupala kako je i najavila. Gdje su pronađena obilježja, podnošene su prijave, to se radilo i to će se raditi, rekao je.

Što se tiče onoga što se kasnije događalo u Saboru i utjecaju na ugled Hrvatske, Božinović smatra da zastupnici imaju odgovornost i nisu svi u istoj funkciji. Ne razumije ljude koji se previše pozivaju na domoljublje, jer, "tada ljudi ne mogu shvatiti da neka ponašanja nisu dobra po svakom zakonu demokratskih zemalja".

Božinović se u razgovoru osvrnuo na turističku sezonu i ulogu policije.

- Znači angažman u mjeri da smo jedna od rijetkih institucija koja vrlo pažljivo pazi kad netko može ići na godišnje odmore. Nije zato lako organizirati posao, zna biti izazovno jer se brojni događaji odvijaju tijekom ljeta. Ali sve dobro prolazi i policija je jedna od najzaslužnijih za to. Mislim da radimo sve to stvarno dobro i da imamo, mogu to reći bez ikakvih problema ili lažne skromnosti da imamo jednu od najboljih policija u Europu. Neću reći da imamo najbolju, to bi već bilo malo hvalisanje, zaključio je Davor Božinović.