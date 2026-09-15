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ZAOŠTRAVANJE

Božinović o novim kaznama za romobile i ilegalne utrke: Mladi žele imitirati 'Brze i žestoke'

Piše Ivan Štengl,
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Božinović o novim kaznama za romobile i ilegalne utrke: Mladi žele imitirati 'Brze i žestoke'
Zagreb: Sabor raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o strancima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Osim romobila, Božinović se osvrnuo i na ilegalne utrke koje su proteklog vikenda na Krku i na riječkom području napravile dar-mar

Dvomjesečna ljetna stanka Hrvatskog sabora je završila, a novo zasjedanje zastupnici su počeli 'aktualcem' na kojem se postavljaju pitanja predsjedniku Vlade i ostalim članovima.

Boška Ban (HDZ) pitala je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića o novim sigurnosnim izazovima vezano uz električne romobile te obijesnu vožnju i ilegalne utrke. Upitala ga je planiraju li promjene Zakona o sigurnosti prometa kako bi se odgovorilo na ove izazove.

- Što se tiče romobila, tu smo predložili bitno zaoštravanje i povećanje kazni. Ne samo za roditelje, već i za svaku osobu koja osobi mlađoj od 14 godina omogući takvo sredstvo. Kazne su od 1000 do 3000 eura, tako su predložene. Također, se povećava kazna za nenošenje kacige na 100 eura. Također će se kažnjavati i preinake na takvim prijevoznim sredstvima - rekao je ministar Božinović.

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Osim romobila, Božinović se osvrnuo i na ilegalne utrke koje su proteklog vikenda na Krku i na riječkom području napravile dar-mar.

- To je posljedica jednog trenda koji se širi iz Europe prema nama. Radi se o tzv. ilegalnim okupljanjima i sad tu imate dvije vrste aktera. Jedni su ljubitelji automobila koji na takvim mjestima izlažu svoje primjerke. I mi stariji koji tu i tamo pogledamo neki film o tome. Jedna cijela, ako mogu tako reći, grana filmske industrije se u posljednje vrijeme posvetila upravo ovakvim događajima, od 'Brzih i žestokih' pa tako dalje. I to je nešto što naši mladi također pokušavaju imitirati', ispričao je ministar te rekao kako će nove izmjene zakona i to kažnjavati - rekao je i dodao:

- Organizacija i poticanje će se kažnjavati od 1300 do 2650 eura. Dodatno će se kažnjavati i snimanje obijesnih vožnji te njihovo širenje po društvenim mrežama. Kazne će se kretati od 2000 eura.

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