Božinović o otpadu: Mislim da je rok sanacije realan. To je i rastući oblik kriminala u Europi

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u emisiji "A sada Vlada" na HRT-u, gdje je govorio o aktualnim političkim pitanjima, slučaju ilegalnog otpada u Gospiću, migracijama, radu policije te nasilju nad ženama.

Politička jesen počela je najavom SDP-a da će zbog slučaja ilegalnog otpada u Gospiću pokrenuti još jedan opoziv Vlade, pri čemu odgovornost prvenstveno pripisuju premijeru Andreju Plenkoviću.

Božinović je rekao da oporba ima pravo pokretati takve inicijative, ali da će građani vlast procjenjivati prema rezultatima njezina rada.

"Ne podcjenjujem nikoga tko sudjeluje u demokratskom životu, međutim politika nije natjecanje u tome tko će više vikati i tko će biti bombastičniji. Na kraju nas građani procjenjuju po onome što radimo", rekao je.

Oporba razgovara o vlasti i kadrovima

Komentirao je i programske pregovore SDP-a i Možemo!, čiji predstavnici najavljuju zajednički nastup i promjenu vlasti.

Božinović smatra da je njihov osnovni cilj, što je i posao oporbe, doći na vlast, no ističe da se velik dio razgovora u javnosti zasad svodi na kadrovska pitanja.

"Njihov osnovni cilj je, što je na neki način i posao opozicije, doći na vlast. Međutim, ono o čemu najviše razgovaraju jest tko će biti na čelu i koja su kadrovska rješenja. I kandidat za premijera je netko kome druga koalicijska stranka daje prednost, ali kažu - trenutačno. Prema tome, svjesni su i oni trendova koji prate SDP, pogotovo, ali i Možemo!", rekao je.

Na pitanje može li slučaj ilegalnog otpada politički koštati HDZ i vladajuću većinu, Božinović je istaknuo poteze koje je Vlada već poduzela, prije svega plan sanacije predstavljen dan ranije.

"Vlada je jučer predstavila plan sanacije koji je utemeljen na struci i znanosti te na rokovima koji su realni, a ne na obećanjima kojima bi se nekome htjelo dopasti. Mislim da je taj plan dosta realan. S te strane već se radi, sanacija je praktički počela, odnosno počinje danas", rekao je.

'Ilegalni otpad dio je međunarodnog kriminala'

Uz sanaciju otpada, u slučaju se vodi i kazneni postupak, a istodobno se mijenja zakonodavni okvir. Božinović je upozorio da ilegalno postupanje s otpadom nije samo hrvatski problem, već rastući oblik kriminala s međunarodnom pozadinom.

"Bitno je da postoji kazneni postupak koji se vodi i da se mijenja zakonodavstvo. Nova direktiva Europske unije koja regulira ove stvari donesena je 2024. godine, što pokazuje da je riječ o pitanju koje je trenutačno prisutno diljem Europe. Govorimo o rastućoj vrsti kriminala s međunarodnom pozadinom i, kako bi se zaustavili ti lanci ilegalnog postupanja s otpadom po Europi, potreban nam je zajednički pristup", rekao je.

Hrvatska zakonskim izmjenama prati novu europsku regulativu, a Božinović očekuje da će ona biti implementirana do kraja godine.

"U ovom trenutku svega su četiri zemlje implementirale svoje zakonodavstvo. Mi ćemo to učiniti do kraja godine, što znači da će Hrvatska biti među prvim državama koje reguliraju ovaj dio problema. Radi se o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji na globalnoj razini raste oko sedam posto godišnje", kazao je.

Takav kriminal, dodao je, počiniteljima donosi visoku zaradu uz relativno nizak rizik.

"To je, kako se kaže u žargonu, 'low risk and high profit'. Nema prevelikog rizika, određeni dokumenti predstave se na ovaj ili onaj način, uglavnom lažno, a onda se ostvaruje velika dobit. Tome Europa želi stati na kraj, a mi smo dio toga. Ne možemo se sami nositi s međunarodnim kriminalom, kao što ne možemo ni u području droga ni migracija, pa tako neće biti moguće ni u ovom slučaju", rekao je Božinović.

Govoreći o radu hrvatske policije na slučaju ilegalnog otpada, rekao je da je kriminalističko istraživanje već donijelo konkretne rezultate i da je u njemu sudjelovalo više država.

"Hrvatska policija provela je kriminalističko istraživanje na način koji se već citira u policijskim i ministarskim krugovima. Bilo je uključeno više zemalja i tvrtke iz različitih država. Mi smo svoj dio posla u ovom trenutku završili što se tiče policije. Prikupljeno je dovoljno dokaza za koje procjenjujemo da će izdržati i procjenu državnog odvjetništva, a onda i sudova. Prijavljeno je 13 osoba, a u ovom trenutku provode se i druga istraživanja iz ove domene", rekao je.

Božinović o migracijama: 'Hrvatska neće postati hotspot'

Govoreći o migracijama i novom europskom Paktu o migracijama i azilu, Božinović je rekao da se nijedna država sama ne može nositi s migracijskim pritiscima te da je potreban zajednički europski odgovor.

"Novi pakt sigurno popravlja određene stvari, ali nije isključeno da ćemo ga u perspektivi mijenjati. Mi smo u Hrvatskoj od početka imali vrlo jasnu politiku - humanitarna dimenzija da, međutim nezakonite migracije same po sebi nisu nešto što možemo tolerirati", rekao je.

Dodao je da je Hrvatska paralelno s oblikovanjem europske migracijske politike jačala i opremala policiju na granicama.

"Hrvatska policija svaki je dan i svaku noć na granici. Dobar dio zasluga za percepciju Hrvatske kao sigurne zemlje pripada upravo policajcima koji su i sinoć zaustavili barem stotinjak ljudi u nezakonitom pokušaju prelaska granice", kazao je.

Osvrnuo se i na trilateralni sastanak Hrvatske, Italije i Slovenije. Prema njegovim riječima, najveći dio migranata koji se kreću zapadnobalkanskom rutom dolazi iz smjera Bosne i Hercegovine.

"Više od 90 do 95 posto migranata dolazi iz smjera Bosne i Hercegovine. Zato smo se zalagali i uspjeli da se Frontex rasporedi u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da ćemo u tjednima i mjesecima koji su pred nama kao tri države pokrenuti još neke inicijative, sve s ciljem da se uvede red i sačuva sigurnost naših građana", rekao je.

Na pitanje postoji li opasnost da Hrvatska zbog novog Pakta o migracijama postane svojevrsni hotspot za ilegalne migrante, Božinović je to odbacio.

"Od prvih dana mog mandata kao ministra unutarnjih poslova kazao sam da Hrvatska neće nikada postati hotspot i toga se držimo. Nikada to nije ni postala kroz cijelo ovo razdoblje, ali za to je potreban ozbiljan angažman. Svaki dan analiziramo situaciju na granici i radimo na pitanju migracija", poručio je.

'Nasilje traži odgovor cijelog sustava'

Ministar je govorio i o nasilju nad ženama te slučajevima femicida. Istaknuo je da samo postojanje strožeg kaznenog zakonodavstva nije dovoljno za sprječavanje nasilja i zaštitu žrtava.

"Kazneni zakon tiče se počinitelja kaznenih djela, ali sama odredba nekog članka neće nijednu ženu zaštititi od nasilja ili od tragičnog epiloga, kao što je nedavno bio slučaj u Slatini. Ono što je važno jest multidisciplinarni postupak", rekao je.

Prema njegovim riječima, u sustavu zaštite moraju biti povezani različiti resori i institucije, od policije i socijalnog sustava do zdravstva, državnog odvjetništva i sudova.

Naveo je da policija ove godine bilježi oko 10 tisuća postupanja povezanih s nasiljem u obitelji. Takvi podaci, rekao je, prvenstveno služe za prepoznavanje trendova i procjenu učinkovitosti postupanja.

"Velik posao napravi se tako da žrtve budu zaštićene i da se rizik pravilno procijeni. Ali taj se posao mora stalno unapređivati. Kada postoji dvojba da nešto nije dobro napravljeno, analiziramo sva policijska postupanja", rekao je.

Kao primjer naveo je slučaj u Slatini, nakon kojeg je, prema njegovim riječima, odmah upućen stručni tim i utvrđeni su određeni propusti.

"Uvijek štitim policajce koji profesionalno, stručno i dobro rade svoj posao, ali nijedno policijsko postupanje nema moju podršku samo zato što je propust napravio policajac. To je naša odgovornost prema građanima i na tome ćemo inzistirati", poručio je.

Policajci prolaze dodatnu edukaciju

Božinović je dodao da je potrebno dodatno raditi na edukaciji policijskih službenika kako bi što bolje prepoznavali rizike. Policajci se, rekao je, posebno obrazuju za izradu procjene rizika, a njihova se postupanja evidentiraju kako bi se naknadno mogla analizirati i unapređivati.

"Svaki policajac ima obrazac koji mora imati pred sobom u razgovoru s dojaviteljem ili potencijalnom žrtvom, a sve ostaje u spisu kako bismo mogli pratiti postupanje u svakoj takvoj situaciji. Kada govorimo o nasilju u obitelji, povećan broj kaznenih prijava pokazuje i veću educiranost policijskih službenika", rekao je.

O eventualnoj odgovornosti zbog postupanja policije u slučaju Slatine, zaključio je Božinović, odlučit će disciplinski sud.