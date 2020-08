- Dakle, nakon toga su po\u010dele stizati odre\u0111ene dojave, pa i kroz epidemiolo\u0161ke izvide, da ima osoba koje su mogu\u0107e zara\u017eene u tim objektima i u dogovoru i na prijedlog tri \u017eupanijska sto\u017eera je donesena odluka o ograni\u010davanju radnog vremena za te objekte - poru\u010dio je i dodao da su se nakon toga \"mladi selili u kafi\u0107e\" zbog \u010dega postoji nekoliko kafi\u0107a u kojima je detektirana infekcija.\u00a0

Božinović odgovorio na Đikićeve kritike: 'Donosili smo mjere kad smo imali potvrde za klubove'

Znanstvenik Ivan Đikić komentirao je ranije u petak kako je najgora odluka Stožera ta što su dopustili noćnim klubovima da rade. Božinović je komentirao tu izjavu na konferenciji Stožera

<p>Šef Nacionalnog stožera <strong>Davor Božinovi</strong>ć na izvanrednoj konferenciji za medije komentirao je izjavu hrvatskog znanstvenika<strong> Ivana Đikića</strong> koji je kao najveću pogrešku Stožera istaknuo otvaranje noćnih klubova.</p><p>- Ono što ja hoću, to je, reći neke činjenice. Stožer je nakon razgovora s predstavnicima event industrije donio odluku o otvaranju mogućnosti, ali kroz jasne i precizne preporuke HZJZ-a i one su, koliko mi se čini, negdje 29. svibnja napravljene. Uz opće preporuke donesene su i posebne kako organizirati rad u takvim objektima. Nakon toga, negdje u mjesecu lipnju, je Stožer također donio odluku o formiranju timova koji trebaju obilaziti sve objekte pa i noćne klubove, da vide primjenjuju li se te mjere u praksi i ukoliko ne, da se ukaže na nedostatke - rekao je Božinović. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija Nacionalnog stožera</strong></p><p>- Dakle, nakon toga su počele stizati određene dojave, pa i kroz epidemiološke izvide, da ima osoba koje su moguće zaražene u tim objektima i u dogovoru i na prijedlog tri županijska stožera je donesena odluka o ograničavanju radnog vremena za te objekte - poručio je i dodao da su se nakon toga "mladi selili u kafiće" zbog čega postoji nekoliko kafića u kojima je detektirana infekcija. </p><p>- Dakle, u onom trenutku kad je postojala neka potvrda, onda su se donosile odgovarajuće mjere koje su, barem prema onom što smo jutros čuli, dovele do smanjenja i da se situacija kada su u pitanju klubovi smiruje. Međutim, otvaraju se neka druga žarišta gdje se ljudi sele - rekao je Božinović.</p><p>Podsjetimo, Đikić je ranije rekao kako je najgora greška "nerazumljivo dopuštanje da noćni klubovi rade i budu izvor zaraze". </p><p>- To smo trebali ukloniti, ne samo parcijalno, zbog pritiska izvana, nego i zbog naših građana - komentirao je znanstvenik za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a537200/Ivan-Djikic-Virusa-u-Hrvatskoj-ima-puno-puno-vise-svi-se-trebamo-zabrinuti.html" target="_top">N1</a>. </p>