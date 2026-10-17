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ODGOVOR UDRUZI HRVATSKIH SUDACA

Božinović odgovorio sucima i otkrio podatke o torcidašima

Piše HINA,
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Božinović odgovorio sucima i otkrio podatke o torcidašima
Zagreb: Davor Božinović predstavio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Od 14 osoba koje smo analizirali, njih 11 dosad je prijavljivano za ukupno 94 kaznena djela i 273 prekršaja, rekao je

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je kritike Udruge hrvatskih sudaca istaknuvši da je neovisnost sudova neupitna, ali da rad nijedne institucije u demokratskoj državi ne može biti izuzet od javne rasprave kada je riječ o sigurnost građana i učinkovitom kažnjavanju počinitelja.

''Neovisnost sudova je neupitna. Međutim, nitko, pa ni sudovi, ne može biti zabranjena tema u demokratskoj državi. Građane ne zanima što je čija nadležnost. Građane zanima što sustav u konačnici radi'', istaknuo je Božinović u subotu.

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) pozvala je ranije u subotu Božinovića da prestane s pripisivanjem odgovornosti sudovima bez potpunih i provjerljivih podataka, nakon što je Božinović u povodu izgreda uoči utakmice Hajduka i Ajaxa upozorio na dugotrajnost sudskih postupaka i potrebu za brzim sudskim kažnjavanjem odgovornih.

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Božinović je u reakciji na UHS naglasio da policija ne izbjegava vlastitu odgovornost, da je svakodnevno dostupna javnosti te da otvoreno komunicira i o propustima u vlastitim redovima. 

''Kada utvrdimo da nešto nije bilo dobro u postupanju policije, o tome javno govorimo i izvješćujemo građane. To smatramo svojom obvezom i društvenom odgovornošću. Upravo zato imamo kredibilitet govoriti i o drugim dijelovima sustava, osobito kada postupaju u istim predmetima'', rekao je nakon Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića. 

Božinović je iznio konkretne podatke iz policijskih evidencija za dosad identificirane i prijavljene počinitelje u Splitu.

''Od 14 osoba koje smo analizirali, njih 11 dosad je prijavljivano za ukupno 94 kaznena djela i 273 prekršaja. Samo jedna od tih osoba prijavljivana je za 30 kaznenih djela i 11 prekršaja, među kojima su djela povezana s drogom, nasiljem i oružjem. Dakle, ne govorimo o bezazlenim prekršajima, nego o višestrukim povratnicima'', upozorio je. 

Prema podacima koje je iznio, od 94 evidentirana kaznena djela u pet je slučajeva dosad donesena sudska odluka. Izrečene su tri uvjetne i jedna novčana kazna te jedna zatvorska kazna od 11 mjeseci. 

Božinović je naglasio kako ti podaci otvaraju ozbiljno pitanje učinkovitosti cjelokupnog sustava. 

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''Ne govorimo o tome trebaju li ti ljudi biti osuđeni. O tome odlučuju isključivo sudovi. Ali postupci moraju dobiti svoj sudski epilog, po mogućnosti u razumnom i što kraćem roku. Bez toga nema ni učinkovite individualne ni opće prevencije'', rekao je. 

Upozorio je da se policija često susreće s istim počiniteljima, dok se takvim skupinama pridružuju i mlađe osobe. 

''Ako ljudi uporno ponavljaju kaznena djela, a izostaje pravodoban sudski epilog i odvraćajući učinak sankcija, kakvu poruku time šaljemo društvu? Ne možemo se praviti da to nije problem svih nas'', kazao je. 

Božinović je posebno upozorio na položaj policijskih službenika koji nerijetko riskiraju vlastitu sigurnost kako bi spriječili nasilje i priveli počinitelje. 

''Moram voditi računa i o policajcima koji riskiraju vlastitu sigurnost, ponekad i život, kako bi nekoga uhitili. A onda se s istim osobama ponovno susreću na ulici. Ne ulazim u pojedinačne sudske odluke, ali ako se takve situacije stalno ponavljaju, o tome moramo ozbiljno razgovarati'', poručio je. 

Dodao je da ne želi dopustiti slabljenje autoriteta i motivacije policijskih službenika zbog izostanka učinkovitog odgovora sustava. 

Istaknuo je i širu društvenu odgovornost, uključujući politiku, obrazovni sustav, način javnog komuniciranja, vjerske zajednice i sportske klubove. 

''Klubovi nisu ni policija ni pravosuđe, ali imaju snažnu društvenu ulogu. U konačnici, ljudi koji sudjeluju u takvim događajima nose njihove ambleme i zato se ni njihova odgovornost ne može zanemariti'', rekao je. 

Poručio je kako cilj nije prebacivanje odgovornosti, nego bolje funkcioniranje svih institucija. 

''Policija ima svoju odgovornost i od nje ne bježi. Sigurno i ona može raditi bolje. Ali sigurnost građana nije posao samo jedne institucije. Presuda je završni dio odgovora države na kazneno djelo i zato je važno da do nje dođe u razumnom roku. To je pitanje učinkovitosti cijelog sustava i povjerenja građana u pravnu državu'', zaključio je Božinović.

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