Božinović se ne da s pozornice: Capaku nije dao da odgovori...

U nešto manje od dva mjeseca ljudi koji su nazivani bioteroristima jer krše samoizolaciju, postali su potencijalni glasači koji mogu bez kazne izaći iz samoizolacije, otići na biralište i zaokružiti svoj izbor.

Još 20. ožujka ljude koji krše samoizolaciju Alemka Markotić nazvala je potencijalnim teroristima, a jučer je Krunoslav Capak na pitanje kako će glasati oni koji su u samoizolaciji rekao da je jedan od načina i taj da bi mogli izaći na biralište, ako imaju masku i nemaju simptome. Kako to?

Svi smo se nakako nadali da će nam stvari biti jasnije nakon presice glavnog stožera, na kojo je bio i Krunoslav Capak, ali njemu ministar Davor Božinović nije dao odgovoriti. Jer kad su svi očekivali da će Capak obrazložiti svoju izjavu, Božinović se nije dao s pozornice.

- Gospodine Capak, možete li obrazložiti vašu jučerašnju izjavu o samoizolaciji i izlasku na izbore?

- Dopustite meni odgovor na to pitanje - počeo je Božinović u odgovoru koji je sve samo ne odgovor.

- O izborima odlučuje politika kad se raspusti Sabor, za organizaciju izbora zadužen je DIP, a što se tiče Stožera, odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ono će dati svoje stručno mišljenje onda i ako bude pitano. Tako da na tu temu nemamo više što odgovarati. Pravila koja postoje postoje. To nije uopće pitanje o kojem možemo razgovarati jer izbori nisu raspisani, Sabor nije raspušten, a DIP se nije obratio HZJZ-u i ukoliko se obrati, onda će Zavod dati svoje mišljenje - odgovorio je Božinović.

Uslijedilo je drugo, još konkretnije pitanje.

Koliko je ljudi prekršilo samoizolaciju i što se promijenilo u mjesec i pol dana kad su se oni koji su se uspoređivali s bioteroristima, a sad se razmišlja o tome da im se dopusti izlazak na izbore?

- Ovo drugo što ste pitali, ili niste čuli odgovor na prvo pitanje ili ga niste htjeli čuti - rekao je Božinović, a potom na pitanje koliko je ljudi dosad prekršilo samoizolaciju, odgovorio tako da su mnogi zaboravili i kako se zovu, a kamoli koje je pitanje uopće bilo.

- Negdje oko 1920 ili tako nešto ljudi je koji su bili u samoizolaciji i za koje je policija utvrdila kršenje sukladno pravilima koja su propisana i tu aktivnost će policija, odnosno policija kad utvrdi, to smo više puta objašnjavali, o utvrđenom kršenju mjera samoizolacije obavještava državni inspektorat. Dakle, to je samoizolacija koju propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, odnosno epidemiološka služba, koja ide tragom kontakata koje osoba koja je pozitivna na korona virus tako dijagnosticirana. To su samoizolacije koje su uvedene na graničnim prijelazima kao preventivna mjera, dakle, to nije posljedica razgovora s epidemiolozima, već za svakoga koji je ulazio u RH mu je bila određena mjera, to se sad mijenja. Europska komisija sutra će izaći s preporukama o prijelazu granica EU, unutarnjih i vanjskih granica i mogućnostima aktiviranja turizma i u tom kontekstu će se razgovarati o tome, kako ne samo pojedine države, već čak i pojedine regije, mogu sa svojim internim ili međusobnim, kako hoćete, sporazumima regulirati prijelaz granice kroz faze jer smo svi zajedno suočeni sa zajedničkom borbom protiv širenja koronavirusa. Znate da postoji jedno takvo područje na Baltiku, sad se razgovara o drugim područjima zajedničke borbe, ali i pokretanja ekonomije i turizma. Znate i da smo i mi u kontaktu sa svojim susjedima, prije svega sa Slovenijom, ali i s nekim drugima - bio je odgovor Davora Božinovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Ministar Davor 'Dopustite da ja odgovorim' Božinović