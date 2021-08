Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjeluje na Policijskoj akademiji na primopredaji 15 vatrogasnih vozila različitim vatrogasnim postrojbama u 11 hrvatskih županija i Gradu Zagrebu, sufinanciranih sredstvima EU fondova. Radi se o četiri autocisterne, sedam šumskih lakih vozila, dva teška šumska vozila te dva kratka navalna vozila.

Božinović je komentirao katastrofalne požare koji pogađaju Hrvatsku, ali i ostale europske zemlje. Poručio je da je zahvalan svim vatrogascima na svemu što čine.

- Iako nemamo velike kapacitete i nismo među velikim nacijama, dobro smo organizirani da i u takvim uvjetima možemo pomoći drugima, a naša pomoć je itekako dobro viđena - rekao je, prenosi RTL.

Komentirao je i glavne zaključne Međuvladinog panela za klimatske promjene i rekao kako je vlada već krenula u smjeru pripreme sustava.

- Tu smo u nabavci sustava ranog upozorenja i za građane, IT sustava, gdje će svatko dobiti upozorenje, također brzo podizanje sustava civilne zaštite - rekao je.

Na pitanje hoće li s covid potvrdama biti kao i u Francuskoj, odnosno hoće li biti potrebne za ulaz u kino, restorane i trgovine, Božinović je rekao kako praksa pokazuje da se covid potvrde mogu koristiti i izvan korištenja na graničnim prijelazima.

- O uporabi, mi ih već danas koristimo za neke događaje, okupljanja za koja smatramo da svi koji dolaze da ih imaju, ili dokaz o cijepljenju, ili dokaz o testiranju, tako da su danas već u široj uporabi kod nas. Hoćemo li ih ekstenzivno koristiti, o tome nismo donijeli odluku, vidjet ćemo kako će nam se razvijati situacija...sve naše odluke su prije svega motivirane time da budu onaj precizan odgovor na konkretan izazov - objasnio je Božinović.

Dodao je kako brojevi rastu i da će i danas biti veći broj novozaraženih nego što je to bilo zadnjih dana, no da je to očekivano. Pozvao je još jednom građane da se pridržavaju osnovnih epidemioloških mjera.

Na pitanje je li moguće da se ekstenzivna upotreba potvrda dogodi na jesen, Božinović je poručio:

- Ja ne želim spekulirati o tome jer što god da kažem stavit ćete u naslov da je Božinović najavio širu upotrebu Covid potvrda. Ja to ne želim najaviti.

- Mi ih već pametno koristimo. Mislim da svi zapravo trebamo učiniti da se ljude, pogotovo one koji su na vagi, potakne na cijepljenje. Kad pogledate ozbiljna istraživanja u zemljama koje imaju puno veću procijepljenost od Hrvatske, primjerice u Izraelu ima preko 90 posto stanovništva starijeg od 60 godina cijepljenog. A od onih koji su hospitalizirani, 90 posto nije cijepljeno. I to je zapravo odgovor kako se može izaći iz ove krize. Samo osloncem na znanost, znamo da ima negatora i populista. Znamo da su neki do jučer govorili da nema klimatskih promjena pa vidimo što se događa. Neka sad to kažu Grcima, Turcima, i ne daj Bože još nekome - komentirao je Božinović i dodao da, što se prije odlučimo na cijepljenje, bit će manje problema i potreba za mjerama.

No, što se mjera tiče, ministar kaže kako su zasada skloniji tome da se postojeće mjere produlje.

Komentirao je i izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da neke zemlje u regiji "brutalno lažu" o podacima i brojevima novozaraženih.

- Mi smo sigurno jedna od država koja od prvog dana na najtransparentniji mogući način komunicira ovu krizu s javnošću. Stožer je u početku imao konferencije svaki dan pa su se onda prorijedile kada je bila procjena da su glavne poruke proslijedile do velikog broja ljudi. Mi ćemo onaj drugi petak opet sjesti i razgovarati o epidemiološkoj situaciji. Činjenica je i da nama rastu brojevi, blagi porast hospitalizacija i da moramo učiniti sve kako ne bi podcijenili te trendove. Ovakve paušalne ocjene uopće ne želim komentirati - rekao je.