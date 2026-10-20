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ODGOVOR PENAVI

Božinović: Sreća pa policija ne radi po političkim željama nego u skladu sa zakonom

Piše HINA,
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Božinović: Sreća pa policija ne radi po političkim željama nego u skladu sa zakonom
Foto: Policija
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Dodao je i da na stranicama policije nisu objavljene fotografije svih osumnjičenika, nego samo onih za kojima se traga

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je u utorak prozivke predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave zbog objave fotografija osumnjičenih navijača torcide, poručivši da policija postupa u skladu sa zakonom te da objavu fotografija koordinira s državnim odvjetništvom.

"Srećom da danas policija ne postupa i ne radi prema političkim očekivanjima, već radi profesionalno i u skladu sa zakonom”, rekao je Božinović te istaknuo kako policija objavljuje fotografije osoba za kojima traga, a u nekim slučajevima i fotorobote.

Božinović je naglasio i da su takvi postupci definirani Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima te Zakonom o kaznenom postupku, kao i da policija objavu fotografija koordinira s državnim odvjetništvom. 

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"Nije to da se netko u policiji sam sjetio, već je proveo zakonitu proceduru", naglasio je ministar.

Dodao je i da na stranicama policije nisu objavljene fotografije svih osumnjičenika, nego samo onih za kojima se traga, a koji se skrivaju ili bježe već pet dana te im je određen istražni zatvor.

"A kad već govorimo o fotografijama, većina tih ljudi je bila i na fotografijama i na snimkama u prvom redu kordona koji su prenijeli svi mediji gotovo istu večer u Hrvatskoj, a drugi dan i izvan Hrvatske. Ne znam da se netko na to tada bunio, već po ovome što danas možemo slušati, kao da je netko na to bio ponosan na te fotografije i na te objave", rekao je Božinović.

Ministar je naveo da policija mora osiguravati javna okupljanja i sprječavati sukobe, iako se dio takvih situacija mogao izbjeći. Kao primjer naveo je sprječavanje tučnjave oko 500 navijača u Splitu.

Policija će, rekao je, nastaviti obavljati svoj posao, ali je pozvao građane da ne stvaraju situacije zbog kojih se moraju angažirati velike policijske snage.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ranije je osudio nacističke i antisemitske povike tijekom navijačke kolone uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, ali je istodobno kritizirao policiju i medije zbog objave fotografija osumnjičenih navijača.

Optužio ih je za "političko-medijsku hajku" na pripadnike Torcide i upitao je li Hrvatska postala Divlji zapad. Policija je u vezi s povicima identificirala 23 osobe osumnjičene za javno poticanje na nasilje i mržnju.

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Komentari 39
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