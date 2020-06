Božinović: Uvođenje karantene u Zadru nije opcija. Nemamo razloga za paniku

Svima je u interesu, pogotovo organizatorima, da poštuju mjere kako bi mogli ostati otvoreni i kako ne bi došlo do restriktivnih mjera jer to nije nikome u interesu, poručio je ministar

<p>Uvođenje karantene u Zadru nije opcija, rekao je ministar <strong>Davor Božinović</strong>. </p><p>- Love se kontakti ljudi koji su pozitivni, ali siguran sam da će epidemiološka služba cijelu situaciju staviti pod kontrolu. Danas je u svakom slučaju mirnija situacija u Zadru nego što je to bilo sinoć - poručio je. Podsjetimo, u nedjelju je u Zadru otkazan turnir nakon što je jedan tenisač objavio da je pozitivan na korona virus. </p><p>Na pitanje je li sve bilo po pravilima, Božinović kaže da su se neke stvari mogle i bolje odraditi te da se neki događaji nisu ni prijavili. </p><p>- Ono za što su tražili mišljenje HZJZ-a dobili su precizne upute kako to organizirati - rekao je i dodao je kako se kontroliralo ono za što se znalo da će se događati i da tamo nije bilo pretjeranih odstupanja. </p><p>- Svima je u interesu, pogotovo organizatorima, da poštuju mjere kako bi mogli ostati otvoreni i kako ne bi došlo do restriktivnih mjera jer to nije nikome u interesu. Svima je u interesu da budemo odgovorni kako ne bi dolazili u situaciji u kojoj bi se posezalo za restriktivnijim mjerama. Mi imamo jednu od najpovoljnijih situacija u Europi, pogotovo prema drugim turističkim zemljama. Nema razloga za paniku - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/davor-bozinovic-o-epidemioloskoj-situaciji-u-zemlji---610204.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV: </a></p><p>Poručio je i kako odgoda izbora nije opcija u ovoj epidemiološkoj situaciji. </p>