Komentirao je svoje rukovanje s \u010dlanovima HDZ-a.

- Vidio sam fotografije, podsjetile su me na taj skup koji je bio organiziran na otvorenom uz sve epidemiolo\u0161ke mjere, bila su dostupna dezinfekcijska sredstva. \u0160to se ti\u010de op\u0107e situacije u tom trenutku i tada je sisa\u010dka \u017eupanija imala situaciju da nisu imali nijedan aktivan slu\u010daj Covida. To je bio period s vi\u0161e dana u nizu kada nismo imali nijednu zara\u017eenu osobu. Iz dana\u0161nje perspektive, mo\u017eda sam trebao postupiti druk\u010dije. Pokazao sam mo\u017eda slabost, prilazilo mi je jako puno ljudi koji su se htjeli pozdraviti.

Tvrdili ste da se niste s nikim rukovali...

- Nisam se mogao sjetiti tih doga\u0111aja, \u017eao mi je \u0161to to nisam vidio.

Potom je komentirao \u010dinjenicu da strani mediji pi\u0161u da Plenkovi\u0107 odbija i\u0107i u samoizolaciju.

- Nije ba\u0161 to\u010dno re\u0107i da premijer to odbija, struka je dala svoje obja\u0161njenje. Opasna bi bila teza ako zanemarujemo \u0161to govori struka, a povodimo se za izjavama ljudi koji nemaju znanja i to koriste za kampanju. Danas imate brojne aktere u politici koji govore \u0161to je samoizolacija, a to su isti oni koji su rekli da \u0107emo u ovoj krizi ostati bez 440.000 radnih mjesta, a zapravo smo ih puno spasili.

Bo\u017einovi\u0107 je odgovorio i na pitanje o tome da je javnost dovela u pitanje vjerodostojnost sto\u017eera.

- Na mi\u0161ljenje javnosti utje\u010de puno toga. Kad smo bili suo\u010deni s najve\u0107om krizom javnost je davala veliku podr\u0161ku sto\u017eeru. Kad smo rezultatima pokazali da se mo\u017eemo nositi s tom krizom, onda su se po\u010deli javljati razni akteri u politi\u010dkom \u017eivotu i po\u010deli mijenjati svoje po\u010detne teze. Ne mogu se dogovoriti jesmo li bili potpuno zatvoreni ili nismo uop\u0107e.

Na pitanje \"Sto\u017eer prvo progla\u0161ava ljude bioteroristima, a sada je sve le\u017eerno, sve se mo\u017ee...\", Bo\u017einovi\u0107 je odgovorio:

- Mjere su se na svjetskoj razini mijenjale ovisno o situaciji, pa tako i kod nas. Nije neobi\u010dno da smo i mi u jednom razdoblju inzistirali na ne\u010demu \u0161to mo\u017eda ne mora biti tako. To i danas rade svi.

Božinović: 'Žao mi je što sam se rukovao s ljudima, zaboravio sam da sam to napravio u Sisku'

Situacija u Hrvatskoj je još uvijek među najpovoljnijima u Europi, tvrdi Božinović, te ističe kako je Hrvatska sigurna zemlja za građane, ali i za sve turiste koji dolaze ovdje na ljetovanje

<p><strong>Davor Božinović</strong> danas je govorio o mogućem novom režimu na granici s BiH i Srbijom, obzirom na situaciju s korona virusom u tim zemljama.</p><p>- Danas ide sjednica Stožera, razmotrit ćemo situaciju i kako na nju odgovoriti. Režim na granicama jedno je od pitanja o kojem se mora razgovarati, ako se ukaže potreba donijet ćemo odgovarajuće odluke. Situacija u Hrvatskoj je još uvijek među najpovoljnijima u Europi. Sustav je pripremljen da bi se svi u turističkoj sezoni mogli osjećati sigurno. Hrvatska je sigurna destinacija po svim elementima sigurnosti, uključujući i epidemiološku situaciju - rekao je Božinović.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Presica Davora Božinovića</strong></p><p>Komentirao je svoje rukovanje s članovima HDZ-a.</p><p>- Vidio sam fotografije, podsjetile su me na taj skup koji je bio organiziran na otvorenom uz sve epidemiološke mjere, bila su dostupna dezinfekcijska sredstva. Što se tiče opće situacije u tom trenutku i tada je sisačka županija imala situaciju da nisu imali nijedan aktivan slučaj Covida. To je bio period s više dana u nizu kada nismo imali nijednu zaraženu osobu. Iz današnje perspektive, možda sam trebao postupiti drukčije. Pokazao sam možda slabost, prilazilo mi je jako puno ljudi koji su se htjeli pozdraviti.</p><p><strong>Tvrdili ste da se niste s nikim rukovali...</strong></p><p>- Nisam se mogao sjetiti tih događaja, žao mi je što to nisam vidio.</p><p>Potom je komentirao činjenicu da strani mediji pišu da Plenković odbija ići u samoizolaciju.</p><p>- Nije baš točno reći da premijer to odbija, struka je dala svoje objašnjenje. Opasna bi bila teza ako zanemarujemo što govori struka, a povodimo se za izjavama ljudi koji nemaju znanja i to koriste za kampanju. Danas imate brojne aktere u politici koji govore što je samoizolacija, a to su isti oni koji su rekli da ćemo u ovoj krizi ostati bez 440.000 radnih mjesta, a zapravo smo ih puno spasili.</p><p>Božinović je odgovorio i na pitanje o tome da je javnost dovela u pitanje vjerodostojnost stožera.</p><p>- Na mišljenje javnosti utječe puno toga. Kad smo bili suočeni s najvećom krizom javnost je davala veliku podršku stožeru. Kad smo rezultatima pokazali da se možemo nositi s tom krizom, onda su se počeli javljati razni akteri u političkom životu i počeli mijenjati svoje početne teze. Ne mogu se dogovoriti jesmo li bili potpuno zatvoreni ili nismo uopće.</p><p>Na pitanje "Stožer prvo proglašava ljude bioteroristima, a sada je sve ležerno, sve se može...", Božinović je odgovorio:</p><p>- Mjere su se na svjetskoj razini mijenjale ovisno o situaciji, pa tako i kod nas. Nije neobično da smo i mi u jednom razdoblju inzistirali na nečemu što možda ne mora biti tako. To i danas rade svi.</p>