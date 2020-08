Božinovićev odgovor na pitanje zašto su nakon 4 dana otvorili teretane vrijedi poslušati

Novinarka je Božinovića pitala što se promijenilo u četiri dana da su teretane, koje su označene kao nova žarišta, opet otvorene. Usred pitanja morala ga je podsjetiti što ga je pitala. Njegov odgovor je poduži

<p>Stožer je na današnjoj presici <strong><a href="https://www.24sata.hr/news/dopusten-rad-teretanama-nove-mjere-stupaju-za-tri-zupanije-713651" target="_blank">objavio da se u Splitsko-dalmatinskoj županiji dopušta rad teretanama.</a> </strong>To znači da se poništava odluka o zabrani rada teretana donesena prije samo četiri dana kad je ministar Vili Beroš te iste<strong><a href="https://www.24sata.hr/news/teretane-su-nova-zarista-zaraze-712866" target="_blank"> teretane označio kao nova žarišta korona virusa</a>. </strong></p><p>Sad su teretane opet otvorene.</p><p>Što se promijenilo pa teretane više nisu opasne?, pitala je novinarka ministra <strong>Davora Božinovića.</strong></p><p>Ovo je bio njegov odgovor.</p><p>- Pa to je pitanje za lokalni stožer. Mi smo naravno uz puno uvažavanje njihovih zahtjeva odlučili kako smo odlučili i temeljem prijedloga Stožera Splitsko-dalmatinske županije, bilo je u međuvremenu više razgovora i s epidemiolozima sa članovima stožera civilne zaštite, zaključak toga je taj dopis jedan ili dva u kojem oni traže da se taj dio odluke vezan za teretane i fitness centre briše. U toj formi će on i biti objavljen danas.</p><p>- S kojom argumentacijom? - bila je uporna novinarka.</p><p>- S argumentacijom da, zapravo, ne samo oni, to je poruka i svima. Da se ide prema gašenju žarišta na način da, ukoliko ono je detektirano, u ovom slučaju čini mi se, četiri teretane, da se poduzmu one sve mjere koje zakon dopušta kako bi se čim prije ta situacija epidemiološki sanirala odnosno kako bi djelatnost mogla nastaviti ići. I to je nešto sa čime će ubuduće, ne samo kad su u pitanju teretane, dakle zadnja opcija bi trebala biti, osim, naravno, ukoliko to epidemiološki ima smisla da se nešto zatvori na 14 dana ili duže, mi mislimo da nema, epidemiološka situacija nam dopušta i zapravo treba čim više izlazaka na teren da bi se situacija sanirala sa što manje štetnih posljedica, kako za zdravlje, tako i za poslovanje. Naravno, mi i ovom prilikom pozivamo sve koji koriste te usluge i one koji daju te usluge da se pridržavaju mjera koje je raspisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a time bi se izbjegle te situacije do kojih može doći.</p><p><strong>Pogledajte video: Božinovićev odgovor od 9:20</strong></p>