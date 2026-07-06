Božo Kovačević: Milanović je nepristojan, a Plenković provodi tihi državni udar

Bivši diplomat Božo Kovačević gostovao je na N1 i komentirao posljednji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te prepirku bivšeg predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića i predsjednika Republike.

Kovačević je osudio Milanovićev napad na novinare i istaknuo da bi predsjednik morao javno nastupati nakon prethodne pripreme.

Foto: Laura Šiprak/24sata

"Ponašao se kao privatna osoba, bio je nepripremljen i pokazao se kao priličan nasilnik prema novinarima. Nije se ponašao kao osoba koja predstavlja važnu instituciju nego kao privatna osoba, kao već bezbroj puta dosad. Predsjednik predstavlja državu, čak i kad govori u osobno ime, jer se sve što kaže može shvatiti kao govor u ime države, a posljedice takvog izražavanja može osjetiti i država. Kad govori o Andreju Vučiću, Zoran Milanović vrijeđa i predsjednika Srbije i premijera vlastite države", naglasio je bivši hrvatski diplomat.

Što se tiče konkretnog sukoba oko (ne)odlaska pripadnika počasno-zaštitne bojne u Pariz i koalicije voljnih, ocijenio je da svi u državi moraju poštovati i Ustav i zakone, ali i da su zakoni često neusklađeni.

"Zakoni su prilično zbrkani, a to govori i o kvaliteti pravne struke u Hrvatskoj koja dopušta da se donose takvi zakoni. No, naši stručnjaci za ustavno pravo i Ustavni sud ne reagiraju na to niti reagiraju na to da vlada sustavno krši Ustav. Ovo je lakrdija i kad državu predstavljaju takvi ljudi, oni koji to promatraju, mogu samo zaključiti da je i država lakrdija", rekao je Kovačević.

Komentirao je i objavu Miroslava Šeparovića, bivšeg predsjednika Ustavnog suda na društvenim mrežama, u kojoj se obračunao s predsjednikom Milanovićem.

"Bivši predsjednik Ustavnog suda tim je postom pokazao kakav je bio predsjednik Ustavnog suda - takav da mu se svatko s pravom može smijati. Napisao je i kako je sreća da Milanović ni o čemu ne odlučuje, a sreća je naša, zapravo, da gospodin Šeparović više ni o čemu ne odlučuje jer se iz tog posta može samo zaključiti da je bio nekompetentan za ono što je radio", ocijenio je Kovačević.

Za ponašanje Milanovića i Andreja Plenkovića kaže da je to pitanje dječje psihologije, ali što se tiče konkretnih problema, Kovačević smatra da je problem u premijeru Plenkoviću, koji želi samostalno odlučivati o vanjskoj politici, ignorirajući predsjednika i Ustav, koji zahtijeva da zajednički oblikuju i provode vanjsku politiku.

"Ovo nije protokolarna igra. Vlada sustavno obmanjuje javnost i krši Ustav. Milanovićevi istupi su nepristojni, ali ako slušamo što govori, ima pravo kad kaže da su i njegova nadležnost pitanja obrane i sigurnosti i na međunarodnoj razini. Imamo premijerovu nekompetentnost i nespremnost za zajedničko rješavanje problema. Premijer prihvaća inpute za raspravu samo oko onih stvari s kojima se on slaže; njegova je poruka 'Država to sam ja' i tako i vlada Hrvatskom", istaknuo je Kovačević.

Prikriveni državni udar

"Ustavni sud i ustavno-pravni stručnjaci dopustili su da vlada dugotrajno, sustavno i namjerno krši Ustav, za njih je tema samo ono što Plenković kaže da je tema. Plenković sam vodi tajnu vanjsku politiku, ignorira predsjednika Republike s kojim, po Ustavu, mora sukreirati vanjsku politiku. Predsjednikovi javni nastupi su neprimjereni dužnosti koju obavlja, ali to ne može biti opravdanje za prikriveni državni udar koji provodi Plenković", zaključio je Kovačević.