Policija je u kući pronašla i oružje
SVE ZBOG SUKOBA?
Bračanin prijetio da će aktivirati bombu u kući u Supetru: Stigla i specijalna policija, uhitili su ga
Čitanje članka: < 1 min
Prava drama odvila se jutros u Supetru. Bračanin se zatvorio u kuću i prijetio bombom.
Prema pisanju Dalmatinskog portala to je napravio nakon incidenta s dvojicom muškaraca.
Na otok je stigla i specijalna policija, a muškarac je uhićen. U kući je bilo i oružja.
