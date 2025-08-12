Obavijesti

News

SVE ZBOG SUKOBA?

Bračanin prijetio da će aktivirati bombu u kući u Supetru: Stigla i specijalna policija, uhitili su ga

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Policija je u kući pronašla i oružje

Prava drama odvila se jutros u Supetru. Bračanin se zatvorio u kuću i prijetio bombom.

Prema pisanju Dalmatinskog portala to je napravio nakon incidenta s dvojicom muškaraca.

Na otok je stigla i specijalna policija, a muškarac je uhićen. U kući je bilo i oružja.

