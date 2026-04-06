Brački kipar izradio minijaturu Zagrebačke katedrale: 'Preko 5 godina rada i 51.000 kamenčić'

Veliki je posao iza mene, vatikansku Baziliku Svetoga Petra izrađivao sam punih pet godina, ali moram priznati da je izrada replike Zagrebačke katedrale zahtijevala puno više vremena i umijeća. Vatikanska Bazilika pripada renesansi, dok je Zagrebačka katedrala izgrađena u gotičkom i neogotičkom stilu i prepuna je nevjerojatnih detalja, tako da do samoga kraja nisam bio siguran hoću li je uspjeti napraviti onako kako sam zamislio na početku - kazao nam je Pučišćanin Josip Radić, samouki klesar s dugim nizom godina iskustva u izradi kamenih replika sakralnih objekata, koji je na Uskrsni ponedjeljak u svom rodnom mjestu na otoku Braču predstavio svoje zadnje djelo.

Evo je, sada Zagrepčani imaju priliku vidjeti Katedralu bez skela koje je okružuju preko 50 godina. Izrađena je od 51 tisuća komadića kamena, oko 2.000 komada listića bakra, na njoj su zvona koja je izradio modelar Tomo Grubić iz Krila Jesenica. Iako se zvona neće vidjeti, morala su izgledati kao prava. Tu su i dva zlatna križa na vrhovima tornjeva te originalni kamen sa zida zagrebačke katedrale koji sam dobio uz darovnicu od monsinjora Zlatka Korena. Taj mi je kamen uručila časna sestra Lina Plukavec koja vodi riznicu Zagrebačke katedrale, i taj sam kamen ugradio u unutrašnjost svoje replike, na mjestu Stepinčeva groba.

Radić je repliku Zagrebačke katedrale izrađivao preko pet godina u mjerilu 1:150 i ona će biti trajno izložena uz Baziliku Svetog Petra, koja je izrađena u mjerilu 1:200. Obje će biti izložene u najstarijoj pučiškoj crkvi.

- Svi koji žele vidjeti te dvije crkve ne moraju u Rim i Zagreb, mogu doći u Pučišća i vidjeti obje - šali se Josip, koji uskoro sprema novi projekt:

- To će ako Bog da biti Bazilika Svetog Groba koja se nalazi u Jeruzalemu, ali prije nego li je započnem raditi moram se malo odmoriti, moram skupiti nacrte i što je najvažnije, moram je otići vidjeti uživo. Planirao sam prošli tjedan provesti u Jeruzalemu, ali zbog ratne situacije nisam otputovao. Kad se situacija smiri krećem i u taj projekt, i to će mi biti zadnji. Već sam u nekim godinama, ni oči me više ne služe kao prije, a mogao bih malo i u polje.

Za djela koja izrađuje Radić kaže da nemaju cijenu.

- Nudili su mi za baziliku Svetog Petra ozbiljan novac, doista mislim da je pet milijuna eura jako ozbiljan novac ali sam ga odbio... Kažu mi mnogi da sam mogao osigurati sebe i obitelj, ali mi smo sigurni i ovako, nije sve u novcu. Meni bi se bilo jako teško odvojiti od nečega na čemu sam radio punih pet godina - kaže nam.

Josip Radić je samouki klesar, inače umirovljeni časnik Hrvatske vojske koji se već gotovo 30 godina bavi ovim neobičnim hobijem, a zagrebačka prvostolnica je 67. u nizu njegovih replika velikih bazilika, katedrala, crkava i zvonika. Zanimljivo je kako Pučišća imaju klesarsku školu ali je Radić nikad nije pohađao, kaže da je od kamena uvijek bježao... Završio je srednju vojnu školu, potom i vojnu akademiju, na početku rata priključio se Hrvatskoj mornarici i otišao u Domovinski rat, nakon rata trebao je ostati u vojnoj službi ali je obolio od Chronove bolesti pa se umirovio i vratio kući.

- U šali kažem da sam pobjegao od kamena, ali me bolest vratila kamenu koji je postao moja terapija, u kamenu sam pronašao svoj mir. Na nagovor susjeda počeo sam graditi kućice od komadića kamena, jedna je vodila drugoj, svaki novi projekt je bio sve zahtjevniji... Malo po malo sam shvatio da me najviše privlači sakralna arhitektura i tako sam krenuo, najprije izradio kampanel pučiške crkve Svetog Jeronima, pa crkvu Krista Kralja u Selcima, i malo po malo došao do najzahtjevnijeg projekta, Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Puno mi je pomogao sumještanin, monsinjor Nikola Eterović koji je bio na službi u Vatikanu, osigurao mi je originalne nacrte, a najzaslužniji je i za gradnju replike zagrebačke katedrale, u koju sam ugradio preko 6.000 radnih sati.

Radić je svoja remek djela posvetio crkvi i obitelji, supruzi Mariji, sinovima Toniju, Karmelu, Lovri i kćeri Katici koji su mu najveća podrška. Na svečano predstavljanje replike zagrebačke katedrale stigli su brojni uzvanici, među njima i župan Blaženko Boban koji je kazao kako je simbolika to što je Radić napravio duhovnu poveznicu sa zagrebačkom prvostolnicom te kršćanske vjere sjevera i juga Hrvatske ugradnjom originalnog kamena u repliku izrađenu od bračkog vapnenca, kao i da je zaštitnik Pučišća i županije Sveti Jeronim. Radiću i nadbiskupu Eteroviću Boban je poklonio kipiće Sv. Jeronima izrađene od bračkog kamena. Inače, kip svetca nalazi se i u Bazilici Svetog Groba u Jeruzalemu, koja bi trebala biti sljedeći Radićev projekt.

Josip je izradio replike Zagrebačke Katedrale i Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, dvaju centara katoličke vjere u Hrvatskoj i svijetu, nadam se da ćemo se za koju godinu vidjeti na ovom istom mjestu, na predstavljanju replike Bazilike Svetog groba, koja je simbol kršćanstva i naše vjere - kazao je nadbiskup Eterović, koji je skupa s Radićem svečano otkrio repliku Zagrebačke Katedrale.