Bračni par iz Metkovića dilao je kokain iz Ekvadora: Skrivali su ga u kontejnere za banane

Supružnici su se nagodili, priznali krivnju po optužnici da bi dobili ipak manje kazne: Mate J. (60) zvani Haš kao šef kriminalne skupine dobio je jedinstvenu kaznu od osam godina i deset mjeseci iza rešetaka, dok je njegova žena Sanja J. (56) osuđena na tri i pol godine zatvora.

Nije to sve, 'sporedna' kazna je milijun i pol kuna za Haša, dok žena mora platiti 750 tisuća kuna kazne. Također, oduzeta im je imovina za koju se smatra da je zarađena dilanjem, bez obzira na to što su 'poduzetnici', koji su cijeli šverc kokaina preko pola zemaljske kugle dogovarali iz svoje vile u Metkoviću, dobar dio nekretnina i pokretnina formalno prebacili na svoje bližnje. Ukupno je od Mate J. oduzeta imovina vrijedna gotovo četiri milijuna kuna, dok je od njegove supruge zaplijenjeno oko 3,5 milijuna kuna protuvrijednosti imovine...

To da su supružnici pristali na ovakve kazne samo govori koliko je novaca kolalo u cijeloj priči. Prema optužnici, po kojoj su priznali nedjela, od listopada 2019. do kraja 2020. godine Haš se povezao s nepoznatom osobom iz Ekvadora, a zapravo je vjerojatno u pitanju tamošnji kartel. Pa su kokain u stotinama kilograma skrivali u hlađene kontejnere koji su prevozili banane za tvrtku Frigo Bonsai. Luka odredišta su bile Ploče, a vlasnici i odgovorne osobe te firme naravno nisu imale pojma da se s njihovim bananama prevozi droga najmanje 77 postotne čistoće...

Mate J. je organizirao kriminalnu skupinu, drže na tužiteljstvu, s točno određenim zadacima, među kojima i suprugu. No, jedan od bitnijih elemenata je bio Zoran E. carinski službenik u Pločama, koji je organizirao nesmetan prolazak kontejnera kad bi pošiljka stigla do odredišta. Zatim su kokain izvadili iz kontejnera, prebacili ga u jedan stan u Metkoviću te odatle dalje preprodavali. Jedan od ključnih 'igrača' bio je talijanski državljanin Andrea M. koji je preuzimao veće količine droge te ih automobilom prevozio dalje prema Italiji. U jednom od transfera kod Baćinskih jezera je i uhićen, nešto prije nego li je cijela organizacija 'pala'. Prema navodima USKOK-a, kokain su prodavali po 25 tisuća eura za kilogram, a prokrijumčarili su preko sto kilograma, što znači da su zajedno zaradili najmanje dva i pol milijuna eura! No, toj 'lijepoj priči' iz Metkovića je akcijom policije i USKOK-a došao kraj.

