'Brane huligan' napao je gosta kafića ortopedskim štakama. Kazao mu je: 'Sad ćeš dobiti!'

Branimir Longin (42), bivši sportski direktor i aktualni team manager Košarkaškog kluba Zadar osuđen je na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru zbog incidenta koji je javnosti dosad bio nepoznat

<p>- Sad ćeš dobiti pička ti materina - rekao je<strong> Branimir Longin </strong>(42), team manager Košarkaškog kluba Zadar i bivši sportski direktor istog kluba Tomislavu V. (47) na terasi kafića "Mala luka" u uvali Mala Lamjana, a u mjestu Kali na otoku Ugljanu početkom srpnja 2019. godine.</p><p>Nakon toga udario ga je otvorenim dlanom desne ruke u lijevi obraza, te mu je uzeo ortopedsku štaku kojom Tomislav V. služi i bacio je prema njemu. Pogodio ga je u desno rame. U daljnjem narušavanju javnog reda i mira spriječili su ga gosti lokala. On je pak sjeo na motor i otišao. Događaj su nam potvrdili i u zadarskoj policijskoj upravi, a prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru u ponedjeljak je o tome donio i presudu.</p><p>- Ovakvim ponašanjem okrivljenik je kod prisutnih prouzročio uznemirenost, čime je počinio prekršaj kažnjiv po članku šest Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Osuđuje se na novčanom kaznom u iznosu od 180 (stoosamdeset) DEM, a što je protuvrijednost od 90 EUR-a, a što iznosi 675 kuna (šestosedamdesetpetkuna), revaloriziranih po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan naplate kazne - stoji u presudi.</p><p>Ne navodi se, međutim, zašto sud kazne odmjerava u nepostojećoj valuti pa se prevode u stranu valutu da bi se na koncu preračunali u domaći službeni novac, no jedno je jasno: <br/> - Okrivljenik je dužan novčanu kaznu platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ove presude u korist državnog proračuna.</p><p>Novčana kazna smatrat će se u cijelosti plaćenom ako okrivljenik plati dvije trećine naprijed izrečene novčane kazne u iznosu od 450 (četristopedeset) kuna u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ove presude - kaže presuda, za koju bivši direktor možda i ne zna jer se na prvi poziv suda nije odazvao, iako je bio „Obaviješten, nije podigao pošiljku“, a na drugi poziv suda nije se odazvao, s tim da je bio uredno pozvan putem oglasne ploče suda.</p><p>No ako nije još saznao, poručili su mu to na Facebook stranici KK Zadar fansa u utorak. Kažu da je to jedan od razloga što "Brane huligan" neće doći na današnji sastanak.</p>