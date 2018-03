Branila je muža: Žena uzela sjekiru i vitlala prema policajcu

U đurđevačkom naselju Stiska jedan policajac je umalo dobio sjekirom "po glavi". Sve je počelo kada je policija vršila redovni nadzor prometa. Tada su uočili automobil za koji su posumnjali da je njegov vozač pijan.

Vozač je odbio surađivati i stati tako da su ga pratili sve do Stiske. Tamo je izašao iz automobila i nastavio ih ignorirati te je htio otići u svoju kuću. Oni su ga savladali i privezali lisicama, po uobičajenom postupku, no za to vrijeme se oko njih okupilo znatiželjno stanovništvo naselja, piše ePodravina.

Najhrabrija je bila supruga uhićenog, 45-godišnjakinja, koja je dograbila sjekiru. Kada su već policajci krenuli prema automobilu, ona se približila jednome od njih i zamahnula sjekirom, no on se uspio izmaknuti i oduzeti joj oružje.

Ona je također uhićena, a na kraju nije bilo nikakvih ozljeda. Protiv nje će biti pokrenuta kaznena prijava, a njen suprug kojega je branila suočit će se s prekršajnim postupkom.