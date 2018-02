'Branitelji će razmisliti hoće li Kolinda imati našu potporu...'

Predsjednik HVIDR-e i HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić poručio je u ponedjeljak kako će braniteljska populacija, nakon što je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u posjet pozvala srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a braniteljske prosvjednike nazvala "političkim marginalcima", duboko razmisliti hoće li ona i dalje imati njihovu potporu.

"O tome ćemo duboko razmisliti", poručio je Đakić u intervjuu Dnevniku Nove TV, u kojem je za njezine poruke kako su se protiv dolaska Vučića na prosvjedu okupili "politički marginalci" kazao kako joj "to baš i nije trebalo".

Ako je predsjednica mislila na mene i Culeja, to joj baš i nije trebalo

"Ako je to predsjednica mislila na mene i na (HDZ-ovog saborskog zastupnika) Stevu Culeja, onda joj to baš i nije trebalo. Nismo politički marginalci ni u kojem slučaju, naročito nismo u izborima politički marginalci", istaknuo je.

Upitan protiv koga su danas branitelji i stradalnici prosvjedovali - protiv Vučića, poziva predsjednice ili protiv premijera koji se s tim pozivom složio, odgovorio je kako je prosvjed bio uperen izravno protiv Vučića.

"Prosvjedovalo se striktno protiv Vučića koji bez imalo grižnje, bez imalo dostojanstva, bez isprike hrvatskom narodu, kao četnik koji se deklarirao kao takav i koji je imao pretenzije na Republiku Hrvatsku, nije pokazao dobru volju spram žrtve koju su učinili u Hrvatskoj. To je ono što zbog čega je danas prosvjed bio, to je ono zbog čega smo bili svi skupa i zbog čega smo jasno rekli tko je on i što je on", naglasio je Đakić.

Na pitanje pa kako to da se on kao HDZ-ov zastupnik protivi posjetu, kada HDZ vlada i na Pantovčaku i na Markovu trgu te je 'de facto' pozvao Vučića u Hrvatsku, odgovorio je kako je Vučića pozvala predsjednica, a predsjednik Vlade i HDZ-a je to prihvatio.

Razgovarati je nužno, ali bojim se da danas nismo puno učinili

"Razgovarati je nužno. Svaki otkriveni grob našeg prijatelja i suborca je ono što želimo iskreno i mi, no bojim se da danas nismo puno učinili", poručio je.

Smatra kako politika "nema prste" u tome što se na prosvjedu na Trgu bana Jelačića okupilo tek nekoliko stotina ljudi, a znalo se okupiti i po 50 tisuća, već činjenica da je kao mjesto prosvjeda prvotno bio zamišljen Markov trg uz ograničenje broja prosvjednika.

"Bilo nas je taman onoliko koliko je bilo dovoljno. Samo zbog toga nismo ni pozivali previše ljudi i nismo organizirali kompletnu braniteljsku populaciju. Pozvali smo one koji trebaju biti, a mi kao predstavnici braniteljskih udruga jasno govorimo o tome da smo bili tu i da predstavljamo njih", rekao je Đakić.

Upitan zašto na prosvjedu nisu bili vođe 555 dana dugog braniteljskog prosvjeda u šatoru pred Ministarstvom branitelja, odgovorio je kako su oni nedavno bili kod predsjednice te su "vjerojatno shvatili da ih je predsjednica zamolila da ne budu prosvjedi".

"Teško je pozvati nekoga u goste, a onda tražiti od nekoga da prosvjeduje. No, mislim da su ipak njihovi pripadnici bili ovdje, iz specijalne policije, iz udruge 100-postotnih ratnih invalida, bili su nazočni ovdje i to dovoljno govori da je potreba, mi bi mobilizirali ogroman broj branitelja i jasno bi rekli ono što želimo. Ovako je rečeno ukratko tko je Vučić, njegova snimka iz Gline je puštena, ponovljena i rečeno je što se traži - traži se konkretno odgovor na sva pitanja koja su stavljena u onih pet članaka koje je prihvatila Europska komisija", zaključio je Đakić.