Braniteljske udruge obrušile se na Daliju Orešković i Bandića

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH pridružili su se u srijedu nizu braniteljskih udruga u osudi zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića jer je prošloga tjedna u Zagrebu primio predsjednika Skupštine Jagodine Dragana Markovića Palmu, a napali su i Daliju Orešković zbog njezine izjave u Novostima.

U priopćenju naslovljenom "I preko leševa do fotelja" dvije udruge prozivaju Bandića jer je 2. studenoga u glavnom gradu Hrvatske ugostio Dragana Markovića Palmu, "bliskog suradnika 'balkanskog koljača' Željka Ražnatovića Arkana".

Zagrebački gradonačelnik tim je činom istinski uvrijedio sve hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, ali i otvorio karte i pokazao svoje pravo lice, navode udruge i poručuju Bandiću da znaju u "što se tu igra" i da mu ta igra neće proći.

Zbor veterana i Udruga specijalne policije u priopćenju oštro osuđuju i bivšu predsjednicu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Daliju Orešković nazivajući je "simbolom političke gluposti, bezobrazluka, megalomanije, hohštaplerstva i kočoperenja u ime ispraznih programa, samopromocije i grabljenja pozicija".

Orešković je u intervjuu za Novosti na upit da kaže svoje mišljenje o "mitskom statusu Franje Tuđmana i veteranima rata, kojih je iz dana u dan sve više" izjavila kako su to "sve metastaze nekog karcinoma koji je počeo davnih dana".

"Ako je itko metastaza nekog karcinoma, to su onda političari ili oni koji se tako nazivaju. Oni koji su sudjelovali u nezakonitoj privatizaciji, bavili se ratnim profiterstvom i izbjegavali sudjelovanje u obrani Domovine. Na žalost, dio njih su danas vaše kolege kojima nije sveto ništa osim tople fotelje i dobre plaće", kaže se u priopćenju.

Dodaju kako bi Orešković drugačije postupala da se se za Hrvatsku "borila na prvoj crti, osjetila krv na rukama i prošla mnoge strahote".

"Ne znate to ni vi ni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Zato ste spremni preko leševa izdići sebe na pijedestal no, budite uvjereni, mi vam to nećemo zaboraviti", poručuju u priopćenju Željko Dragašević u ime Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i Zoran Maras u ime Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata RH.