NOVI EXPRESS Branku Bačiću Plenković vjeruje kao stručnjaku i stranačkom teškašu unatoč tome što oporba sprema referendum protiv njegova zakona
MINISTAR PRED PENZIJU PLUS+
Branko Bačić je pokrenuo neviđenu pobunu oko zakona. To je njegov zadnji rat...
Čitanje članka: 5 min
Ako za dvije i pol godine HDZ opet pobijedi na izborima, jedno je sigurno - među visokim dužnosnicima u Vladi neće više biti dugovječnog Branka Bačića. Trenutačno je u 66. godini i planira odlazak u političku mirovinu kad odradi mandat do kraja. Time će postati jedan od najdugovječnijih visokih stranačkih dužnosnika, a jedini koji je ostao još iz Sanaderove ere u današnjoj Vladi.
