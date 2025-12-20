Obavijesti

MINISTAR PRED PENZIJU PLUS+

Branko Bačić je pokrenuo neviđenu pobunu oko zakona. To je njegov zadnji rat...

Piše Ivan Pandžić,
Zagreb: Branko Bačić o Vjesniku | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

NOVI EXPRESS Branku Bačiću Plenković vjeruje kao stručnjaku i stranačkom teškašu unatoč tome što oporba sprema referendum protiv njegova zakona

Ako za dvije i pol godine HDZ opet pobijedi na izborima, jedno je sigurno - među visokim dužnosnicima u Vladi neće više biti dugovječnog Branka Bačića. Trenutačno je u 66. godini i planira odlazak u političku mirovinu kad odradi mandat do kraja. Time će postati jedan od najdugovječnijih visokih stranačkih dužnosnika, a jedini koji je ostao još iz Sanaderove ere u današnjoj Vladi.

FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem
UBOJSTVO NA RIBNJAKU

FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem

Osnovano se sumnja da je 28-godišnjak u utorak 8. srpnja 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio Mihaela L. na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.
Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'
UBOJSTVO U MALOJ SUBOTICI

Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'

Međimurska policija uhitila je 28-godišnjaka zbog ubojstva Mihaela L. (33) iz srpnja ove godine. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Mihaelovom bratiću s kojim je imao narušene odnose
Ona je genije, čudo prirode: Zastupnica iz Republike Srpske završila pravo za četiri mjeseca
SUMNJIVA DIPLOMA

Ona je genije, čudo prirode: Zastupnica iz Republike Srpske završila pravo za četiri mjeseca

Zastupnica Zagorka Grahovac naziva je frizerkom, a sama Šljivić ističe da je vlasnica prestižnog beauty salona, službeni dokumenti govore drugačije - ona je diplomirana pravnica

