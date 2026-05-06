Branko Bačić najavio nadzor: Nedopustivo je graditi privatna groblja i obavljati ukope!

U Hrvatskoj ne može biti privatnih groblja. Za sva groblja, da bi bila usuglašena sa zakonom, moraju postojati odluke općinskog ili gradskog vijeća, te se moraju znati upravitelji groblja što su, u pravilu, lokalna komunalna poduzeća, rekao je Bačić u srijedu novinarima u Splitu. Dodao je da za slučaj koji se dogodio u Marini, u Ministarstvu nisu znali dok nije objavljen u medijima.

"Koliko imam informacija, građevinska inspekcija je zatvorila i zabranila daljnje aktivnosti na tom nezakonito izgrađenom groblju, a moje će Ministarstvo tijekom idućih deset dana napraviti nadzor i u općini Marina i u lokalnom komunalnom poduzeću kako bismo utvrdili sve okolnosti kako je do toga uopće došlo”, najavio je Bačić.

Naglasio je da svako groblje koje se proširuje ili gradi mora imati građevinsku i upravnu dozvolu, a tek nakon toga ovlaštena tvrtka može obavljati ukope. Ispitat će, napominje, kako je do toga došlo, kako je počela gradnja i kako je uopće moglo doći do ukopa u tom groblju.

Bačić tvrdi da je ravnatelj uprave za komunalno gospodarstvo u Ministarstvu za to groblje saznao kada su ga mediji zvali da se očituje te da u Ministarstvu s tim podacima nisu raspolagali i to im je bila prva informacija te će zato idući tjedan njihovi službenici provesti nadzor nad radom općine i komunalnog poduzeća.

Za sličan slučaj kod Sinja kazao je da je saznao tek jutros pa će provjeriti i provesti nadzor.

"Nismo do sada imali takve slučajeve, nedopustivo je i nezakonito da netko u Hrvatskoj može graditi privatna groblja i ukapati", poručio je ministar.