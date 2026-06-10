Branko Bačić o akciji USKOK-a u Oroslavju: Ne možemo suditi kada je pravo vrijeme za istrage

Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je u srijedu kako se uvijek, neovisno o tajmingu, trebaju provoditi mjere protiv korupcije, komentirajući pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, a koji je ocijenio da je očito opasno pitati kamo ide javni novac. "Ni na vama, ni na meni nije suditi kada je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, neovisno o tajmingu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Hrvatskoj", poručio je Bačić nakon sudjelovanja na dodjeli odluke o financiranju za projekte razvoja zelene infrastrukture. Potpredsjednik Vlade to je izjavio odgovarajući na pitanje novinara čini li mu se da je taj moment malo neobičan, s obzirom na to da su kaznene prijave protiv načelnika općine Oroslavje podnesene još 2024./2025., a Uskok mu dolazi na vrata nekoliko mjeseci nakon što se počelo odmotavati klupko oko sportskih saveza, na što je sve Šimunić upozoravao, i to ne da ga uhiti, nego izuzme mobitel i laptop.

"Kada bih takvim vašim nastupom i pitanjem išao korak dalje, onda bih mogao reći da možda predizborno vrijeme nije vrijeme kada bi trebalo kontrolirati ili provoditi mjere protiv pojedinih političara, a bili smo svjedoci da su puno puta DORH i Uskok u predizbornim kampanjama protiv pojedinih političara ili drugih osoba provodili određene izvide jer je postojala osnovana sumnja da je postojao određeni kriminal ili koruptivna radnja", naveo je Bačić.

Ne želim ocjenjivati rad DORH‐a

Prema tome, dodao je, ne želi suditi i ocjenjivati rad DORH‐a, odnosno je li u određenom trenutku trebao nešto provoditi.

"Mislim da DORH to radi onda kada stekne određene informacije, posjeduje određene dokumente i kada postoji osnovana sumnja. Pobornik sam i uvijek ističem načelo presumpcije nevinosti pa tako i u slučaju gospodina Šimunića", poručio je.

DORH je proveo određene izvide zbog sumnje na aktivnosti tijekom Adventa prije godinu ili dvije, utvrdio da postoje sumnje i proveo istražne radnje, naveo je Bačić te ponovio da ne bi sada ograničavao DORH, neovisno o tome prema kome su te aktivnosti išle i u koje vrijeme.

"Svako je vrijeme dobro i pravo da tijela progona provode određene radnje kako bi se poslala jasna poruka da se nitko u ovoj državi ne smije baviti korupcijom, kriminalom i da postavimo nultu toleranciju na kriminal i korupciju", zaključio je ministar.

Po nalogu Uskoka, policija je u srijedu ujutro pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića te izuzela dokumentaciju, računala i mobitele, a Šimunić je nakon toga u objavi na Facebooku poručio da je u Hrvatskoj očito jako opasno pitati kamo ide javni novac.

Šimunić se posljednjih mjeseci profilirao kao jedan od najglasnijih kritičara financijskog poslovanja sportskih saveza, a njegovi istupi došli su u jeku afera u hrvatskom sportu, uključujući istrage o nestanku više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza te postupanja u Hrvatskom judo savezu.

Mediji pišu i da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava koje su protiv Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija.