Branko Bačić sada želi spriječiti korupciju u državi, a ranije je uništavao koruptivne dokaze

Uvest ćemo predradnje i procedure prije imenovanja dužnosnika kako se koruptivne stvari ne bi događale, najavio je Bačić koji je 2011., prema iskazu Pavošević, uništio bilježnicu s koruptivnim dokazima o HDZ-u

<p>Branko Bačić, potpredsjednik HDZ-a, rekao je da će se stranka nakon izbora posvetiti drugačijem pristupu imenovanjima dužnosnika u državna tijela. Bačićeve riječi obećavaju da je HDZ napokon pronašao model koji bi se moglo spriječiti imenovanje dužnosnika koji su, primjerice, korumpirani.</p><p>Na to ih je, naime, posebno potaknuo slučaj iz njihovih redova, onaj državne tajnice Josipe Rimac koja je još uvijek u Remetincu. Uvest ćemo predradnje i procedure kako se takve stvari ne bi događale, obećao je Bačić u emisiji na N1 te objasnio da ljudi poput Rimac i drugih suoptuženika jesu dobili povjerenje stranke za važnu dužnost, ali da rade po zakonu te da su dobili povjerenje pa su potom izgubili povjerenje.</p><p>Predsjedništvo je, dodao je, naložilo da se pokrene procedura s prijedlogom najstrožih stegovnih mjera te potom istaknuo da HDZ nema šapu na hrvatskom pravosuđu i kako neće naštetiti rejtingu stranke. Sve to zvuči jako optimistično i dobro (HDZ kreće u borbu protiv korupcije i to po tko zna koji put) da 24sata nije promakla jedna činjenica koja otrkiva da Branko Bačić 2009. godine kao glavni tajnik stranke nije smišljao mjere koje bi mogle otkriti potencijalne korumpirane dužnosnike već je, prema riječima Branke Pavošević, uništavao dokaze koruptirnih radnji. Tražio je, kako je Uskoku rekla bivša šefica računovodstva, da mu donese bilježnicu s evidencijom o uplatama i isplatama, te ju je uništio pred njom i rizničarom stranke, Mladenom Barišićem. </p>