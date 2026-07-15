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ENTRY/EXIT SUSTAV

Branko Đurić poludio zbog čekanja na granici Hrvatske i BiH: Koja je svrha maltretiranja

Piše Filip Sulimanec,
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Branko Đurić poludio zbog čekanja na granici Hrvatske i BiH: Koja je svrha maltretiranja
Sarajevo: 28.5.1962. ro?en glumac i pjeva? Branko ?uri? ?uro | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Oprostite, ali ovo obavezno slikanje ljudi na BiH - CRO granici me podsjeća na Do, Re, Mi,.. šizam. Ponižavajuće, u najmanju ruku. Koja je svrha ovog maltretiranja, zapitao se na Facebooku

Entry/Exit System (EES), novi digitalni sustav Europske unije za registraciju ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja, uveden je u Hrvatskoj u Uvođenje sustava koji zamjenjuje fizičko pečatiranje putovnica digitalnim uzimanjem biometrijskih podataka (otisaka prstiju i skeniranja lica) donijelo je probleme s gužvama, osobito na cestovnim graničnim prijelazima sa susjednim zemljama (BiH, Srbija, Crna Gora). 

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Požalio se i poznati glumac i oskarovac Branko Đurić.

 - Oprostite, ali ovo obavezno slikanje ljudi na BiH - CRO granici me podsjeća na Do, Re, Mi,.. šizam. Ponižavajuće, u najmanju ruku. Koja je svrha ovog maltretiranja - zapitao se na Facebooku.

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