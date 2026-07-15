Branko Đurić poludio zbog čekanja na granici Hrvatske i BiH: Koja je svrha maltretiranja

Entry/Exit System (EES), novi digitalni sustav Europske unije za registraciju ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja, uveden je u Hrvatskoj u Uvođenje sustava koji zamjenjuje fizičko pečatiranje putovnica digitalnim uzimanjem biometrijskih podataka (otisaka prstiju i skeniranja lica) donijelo je probleme s gužvama, osobito na cestovnim graničnim prijelazima sa susjednim zemljama (BiH, Srbija, Crna Gora).

Požalio se i poznati glumac i oskarovac Branko Đurić.

- Oprostite, ali ovo obavezno slikanje ljudi na BiH - CRO granici me podsjeća na Do, Re, Mi,.. šizam. Ponižavajuće, u najmanju ruku. Koja je svrha ovog maltretiranja - zapitao se na Facebooku.