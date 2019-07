Brat vozača koji je pregazio curice: 'Može se svakom desiti'

Vozač (59) kamiona koji je na odmorištu kod Novske pregazio dvije djevojčice stigao je u četvrtak u pratnji policajaca na sud u Sisku. Ročište je trajalo svega 15-ak minuta, prenosi RTL.

Odlukom Suda vozač kamiona vraća se u istražni zatvor na još 2 mjeseca. Obrana će se, pišu, žaliti u roku od tri dana te tražiti nešto razmjerniju kaznu počinjenom djelu - oduzimanje vozačke dozvole, zabranu upravljanja vozilima, puštanje na slobodu do suđenja. Do kraja mjeseca očekuju odgovor.

Brat vozača kamiona se s bratom još nije čuo, ali ovakva ga je odluka Suda iznenadila. Smatra da njegov brat sigurno nakon svega ne bi sjedao za volan.

- Pa to nije uopće učinjeno iz namjere, to je nesreća koja se može dogoditi svakome na putu. To nije, kako bi rekao, ni planirano ubojstvo ni smišljeno ni bilo šta. To je malo, kako bi rekao, ah...osuda malo neobična da se tako nešto odluči, ali nema veze, zakon valjda zna svoj posao - kazao je za RTL Danas Slavko Filipović, brat osumnjičenog.

- Vještaci moraju utvrditi što se zbilja dogodilo, prvenstveno mislim na tehničku ispravnost vozila. Po vještacima još ništa nije utvrđeno, još nismo dobili niti jedno mišljenje vještaka niti medicinsko niti prometnog, ništa još nije napravljeno - dodao je Slavko.

