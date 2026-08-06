Obavijesti

News

Komentari 0
Diplomatska kriza

Brazil povukao potez protiv Argentine nakon novih uvreda predsjednika Javiera Mileija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Brazil povukao potez protiv Argentine nakon novih uvreda predsjednika Javiera Mileija
Foto: Angela Ponce
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Brazil je snizio razinu diplomatskih odnosa s Argentinom nakon novih verbalnih napada argentinskog predsjednika Javiera Mileija na brazilskog predsjednika Luiza Inácia Lulu da Silvu, objavile su u srijedu obje zemlje

Brazilska vlada obavijestila je argentinskog veleposlanika u Brazilu Daniela Raimondija da će diplomatsko predstavništvo biti svedeno na razinu otpravnika poslova te zatražila njegov povratak u Argentinu, priopćilo je argentinsko ministarstvo vanjskih poslova. Buenos Aires izrazio je žaljenje zbog, kako je naveo, "jednostrane odluke" Brazila, ustvrdivši da se Brazil "iz ideoloških razloga nastavlja izolirati od ostatka regije".

Brazilski ministar vanjskih poslova Mauro Vieira potvrdio je odluku, istaknuvši da je donesena zbog "ponovljenih uvreda".

Kriza u odnosima dviju najvećih južnoameričkih gospodarstava izbila je prije desetak dana kada je Milei, tijekom predstavljanja desnog predsjedničkog kandidata Flávija Bolsonara, Lulu nazvao "lopovom" i "osuđenikom", pozvavši pritom na okretanje leđa "socijalističkom šljamu" u Latinskoj Americi.

UZVRATILI UDARAC Washington poništio vizu brazilskoj veleposlanici u SAD-u
Washington poništio vizu brazilskoj veleposlanici u SAD-u

Brazil je potom opozvao svog veleposlanika iz Buenos Airesa, no Milei je umjesto isprike nastavio s uvredama u intervjuu za argentinsku televiziju.

Argentinski ministar vanjskih poslova Pablo Quirno izrazio je žaljenje zbog brazilske odluke, ali je ustvrdio da je i brazilska vlada ranije vrijeđala Mileija.

Dodao je da Argentina radi na sazivanju sastanka istomišljenika među čelnicima zemalja regije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Plenković najavio veće mirovine, Bulja ljutile trake, Rafaleima počast za branitelje
31. OBLJETNICA

UŽIVO Plenković najavio veće mirovine, Bulja ljutile trake, Rafaleima počast za branitelje

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježava se 5. kolovoza kao državni praznik u znak sjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Oluja i oslobođenje Knina 1995. godine
DRAMA HRVATA U IRSKOJ 'Naš Denis je u komi, žele ga skinuti s aparata! Molim vas, pomozite'
APEL OBITELJI

DRAMA HRVATA U IRSKOJ 'Naš Denis je u komi, žele ga skinuti s aparata! Molim vas, pomozite'

Denis Vejzović (38) iz Rijeke početkom srpnja je imao moždani udar. Operiran je i završio je u komi. Obitelj ga želi prebaciti u Hrvatsku, kažu kako tamošnji liječnici ne vjeruju u oporavak: 'Imamo 72 sata'
Nuklearka u Krškom smanjit će snagu reaktora zbog iznimne suše: Zadnji put je to bilo 2003.
OVO JE PRVA MJERA

Nuklearka u Krškom smanjit će snagu reaktora zbog iznimne suše: Zadnji put je to bilo 2003.

NEK je posljednji put radio smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026