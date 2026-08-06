Brazil povukao potez protiv Argentine nakon novih uvreda predsjednika Javiera Mileija

Brazilska vlada obavijestila je argentinskog veleposlanika u Brazilu Daniela Raimondija da će diplomatsko predstavništvo biti svedeno na razinu otpravnika poslova te zatražila njegov povratak u Argentinu, priopćilo je argentinsko ministarstvo vanjskih poslova. Buenos Aires izrazio je žaljenje zbog, kako je naveo, "jednostrane odluke" Brazila, ustvrdivši da se Brazil "iz ideoloških razloga nastavlja izolirati od ostatka regije".

Brazilski ministar vanjskih poslova Mauro Vieira potvrdio je odluku, istaknuvši da je donesena zbog "ponovljenih uvreda".

Kriza u odnosima dviju najvećih južnoameričkih gospodarstava izbila je prije desetak dana kada je Milei, tijekom predstavljanja desnog predsjedničkog kandidata Flávija Bolsonara, Lulu nazvao "lopovom" i "osuđenikom", pozvavši pritom na okretanje leđa "socijalističkom šljamu" u Latinskoj Americi.

Brazil je potom opozvao svog veleposlanika iz Buenos Airesa, no Milei je umjesto isprike nastavio s uvredama u intervjuu za argentinsku televiziju.

Argentinski ministar vanjskih poslova Pablo Quirno izrazio je žaljenje zbog brazilske odluke, ali je ustvrdio da je i brazilska vlada ranije vrijeđala Mileija.

Dodao je da Argentina radi na sazivanju sastanka istomišljenika među čelnicima zemalja regije.