Brazilac je napao državljanina BiH, policija objavila detalje: Riječ je o ljubavnim partnerima

Dvojica intimnih partnera u subotu oko 8.30 u Ulici Ferde Livadića prvo su se verbalno, a onda i fizički sukobila. Radi se o državljaninu BiH (31) i Brazilcu (28) koji nemaju reguliran boravak u Republici Hrvatskoj. Brazilac je oštrim predmetom ozlijedio 31-godišnjaka, priopćila je PU zagrebačka.

Foto: 24sata

Državljanin BiH je nakon napada prevezen u KBC Zagreb, gdje su utvrdili da je lakše ozlijeđen.

- Osumnjičeni je uhićen na mjestu događaja i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju bliske osobe. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 28-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu - priopćili su iz policije.

Čitatelji su nam ranije ispričali da su čuli glasno vrištanje.

Foto: 24sata

- Ovaj koji je izbo drugoga nije bježao, stajao je kod vrata i nešto govorio, malo je hodao pred ulazom i onda nešto vikao. Onda ga je policija vezala i odvela - kazao je predstavnik stanara za 24sata.