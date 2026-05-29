Brazilsko gospodarstvo ubrzalo rast u prvom tromjesečju

Brazilsko gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju za 1,1 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je prema revidiranim podacima statističkog ureda IBGE uvećano za samo 0,3 posto. U razdoblju od srpnja do rujna aktivnost je bila porasla svega 0,1 posto. Poticaj rastu na početku ove godine bili su snažnija osobna potrošnja i veća ulaganja, oslonjeni na stabilno tržište rada i fiskalne poticaje.

Osobna potrošnja, glavni pokretač domaće potražnje, porasla je za jedan posto. Vlada predsjednika Luiza Inácia Lule da Silve osigurala je veće porezne olakšice za kućanstva sa srednjim prihodima, što je rezultiralo većim raspoloživim dohotkom.

Bruto investicije u fiksni kapital povećane su za 3,5 posto, a državna potrošnja za 0,4 posto.

Najveći rast dodane vrijednosti bilježila je poljoprivreda, za dva posto, zahvaljujući većoj proizvodnji soje. Dodana vrijednost u industriji porasla je za jedan posto, predvođena sektorom vađenja ruda i nafte. U sektoru usluga uvećana je za samo 0,5 posto.

Na godišnjoj razini brazinsko gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju za 1,8 posto, kao i na kraju 2025.