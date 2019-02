Briga o oralnom zdravlju nikad ne izlazi iz mode

Ukoliko vodite računa o higijeni zuba, možete ih sačuvati godinama. Neke od najčešćih pojava uzrokovane (između ostalog) lošom oralnom higijenom su karijes i bolesti desni.

Karijes uništava zubnu caklinu koja pokriva i štiti zube. Prilikom zanemarivanja oralne higijene, bakterije se najčešće zalijepe na zube i formiraju bezbojni sloj koji se naziva zubni plak koji na kraju dovodi do karijesa.

Foto: Poliklinika ARENA

Bolesti desni, koje se nazivaju još i parodontalne ili gingivalne bolesti, su infekcije koje zahvaćaju desni i kosti koje drže zube na mjestu. Kada plak na zubima ostane predugo, on formira tvrdi sloj, zvan kamenac, koji se ne može skinuti četkanjem četkicom za zube. Što se duže kamenac zadrži na zubima, to više štete uzrokuje. Desni postaju crvene, otečene i često krvare. Ta se pojava naziva gingivitis.

Evo nekoliko savjeta kako smanjiti šanse za bolesti desni:



Ukoliko ste uočili neke od ovih simptoma: crvenilo, krvarenje, osjetljive desni ili drugo, obratite se za pomoć u Polikliniku ARENA. Također, nemojte zanemariti redovite godišnje preglede kod stomatologa, oni mogu biti od ključne važnosti.

