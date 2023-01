Britanac koji je ubio čovjeka na Zrću digao ustavnu tužbu zbog duljine kazne: Sud ga je odbio

Kane Douglas, Britanac koji je još 2018. optužen zbog za ubojstvo, pokušaj ubojstva i tešku tjelesnu ozljedu ispred noćnog kluba na Zrću ne miri se sa izrečenom zatvorskom kaznom. Radi se o slučaju iz 2018. godine koji je nakon dvije godine dobio pravosudni epilog na Županijskom sudu u Zadru, koji je 29-godišnjem Britancu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 25 godina. Vrhovni sud ubrzo je umanjio tu kaznu za godinu dana, no unatoč tome Britanac se žalio na tu presudu, što mu nije prošlo, prenosi portal 057.

Podnio je ustavnu tužbu preko svog odvjetnika Borisa Radmana u kojoj se žalio na odbijanje dokaznih prijedloga obrane. Naime, sud je odbio prijedloge obrane zbog odugovlačenja, a tražili su provođenje antropološkog vještačenja, novi očevid na mjestu događaja te rekonstrukciju događaja. Douglas je tvrdio kako ima alibi i predlagao svjedoke koji bi to potvrdili, no sud je i to odbio.

Ustavni sud je zaključio kako je sud postupio ispravno jer više svjedoka i snimke s nadzornih kamera pokazali su Douglasovu krivnju.

- Ustavni sud primjećuje da je osnovna teza obrane bila da podnositelj u kritično vrijeme nije mogao biti na mjestu događaja, te je obrana to pokušala dokazati svjedocima koji su trebali potvrditi podnositeljev alibi. U tom smislu raspravni sud je ispitujući kvalitetu provedenih materijalnih i personalnih dokaza nesumnjivo utvrdio da podnositelj nema alibi te da je nesporno upravo podnositelj počinitelj terećenih mu kaznenih djela. Obrazloženje koje je pri tome dao raspravni sud prihvatljivo je i ni po čemu arbitrarno - stoji u zaključku Ustavnog suda.

