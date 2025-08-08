Britanac se prijavio za borbu u Ukrajini, poginuo u prvoj misiji. Za sobom ostavio suprugu i kćer

Britanac, Alan Robert Williams (35) iz Moretona u Wirralu, dobrovoljno se prijavio za borbu za Ukrajinu 7. svibnja. Nažalost, mladi otac i muž smrtno je nastradao u ruskom napadu dronom nakon samo mjesec dana, i to u svojoj prvoj misiji, rekla je njegova supruga, prenosi BBC.

Muškarac je izgubio posao i unatoč tome što nije imao nikakvog vojnog iskustva, odlučio se prijaviti - molbe obitelji da ne ide bile su uzaludne. Njegovu suprugu kontaktirali su suborci da je obavijeste o smrti, a čeka se i službena potvrda pa se trenutno vodi kao nestali.

- Pružamo podršku obitelji Britanca koji je nastradao u Ukrajini, u kontaktu smo s lokalnim vlastima, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.

Obitelj je kontakt s njim izgubila 2. srpnja, 14. srpnja im je rečeno da se vodi kao nestali, da bi dva tjedna kasnije javili da je umro.

- Sjedila sam kod kuće sa svojim najstarijim sinom kada sam dobila poruku u kojoj su mi rekli da imaju važne informacije i da me mogu nazvati, tako da sam odmah znala, rekla je supruga.

U zadnjem razgovoru poručio joj je da je opasno, a zamolio ju je da upiše majku kao kontakt u slučaju nužde.

- Svi smo bili apsolutno shrvani kad nam je rekao da će se boriti. Dugo smo pokušavali uvjeriti ga da ne ide, govoreći mu kako će to utjecati na nas i kako će utjecati na našu kćer, i na sve ostalo kod kuće. Bio je toliko jake volje da kad bi nešto jednom umislio, nije bilo šanse da to promijeniš. Želio je pomoći civilima, posebno djeci - dodaje.