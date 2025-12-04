Obavijesti

OBRAMBENA SURADNJA

Britanci i Norvežani udružuju flote: Zajedno love ruske podmornice u Atlantiku!

Piše HINA,
Foto: Leon Neal

Ova flota, sposobna za brzo raspoređivanje bilo gdje, posebice će osigurati praćenje ruskih podmornica i zaštitu britanske kritične infrastrukture, ističe se u priopćenju za javnost

Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška potpisat će novi sporazum o obrambenoj suradnji u četvrtak, planirajući zajednički upravljati flotom fregata za lov na ruske podmornice u sjevernom Atlantiku, objavilo je britansko ministarstvo obrane.

Ovaj ugovor dolazi nekoliko mjeseci nakon objave da je Norveška kupila najmanje pet fregata tipa 26 od britanske grupe BAE Systems, za iznos od 11.5 milijardi eura.

Prema odredbama novog sporazuma, koji ovog četvrtka moraju potvrditi tijekom posjeta norveški premijer Jonas Gahr Støre i njegov ministar obrane Tore Sandvik, dvije će zemlje na poseban način upravljati flotom od najmanje 13 fregata, osam britanskih i pet kojima zapovijeda Oslo.

Ova flota, sposobna za brzo raspoređivanje bilo gdje, posebice će osigurati praćenje ruskih podmornica i zaštitu britanske kritične infrastrukture, ističe se u priopćenju za javnost, ne navodeći od kojeg datuma će biti operativna.

Prema Londonu, aktivnost ruskih podmornica u britanskim teritorijalnim vodama porasla je za 30 posto u posljednje dvije godine, uz porast napetosti s Moskvom uzrokovanih ratom u Ukrajini.

"U ovo vrijeme duboke globalne nestabilnosti, kada je sve veći broj ruskih brodova otkriven u našim vodama, moramo surađivati ​​s međunarodnim partnerima kako bismo zaštitili našu nacionalnu sigurnost", rekao je britanski premijer Keir Starmer.“Ovaj povijesni sporazum s Norveškom jača našu sposobnost da zaštitimo naše granice i kritičnu infrastrukturu o kojoj naša nacija ovisi”.

Britanski ministar obrane, John Healey, upozorio je Rusiju nakon otkrivanja, po drugi put ove godine, ruskog vojnog broda Yantar u britanskim vodama.Optužio ga je da je prvi put uperio svoje lasere u pilote Kraljevskog ratnog zrakoplovstva koji su pratili njegove aktivnosti. Norveška je u kolovozu objavila da je prihvatila ponudu o kupnji fregata britanske grupe BAE Systems, koje bi se trebali isporučivati norveškoj mornarici od 2030. godine.

Njemačka, Francuska i Sjedinjene Države također su bile u utrci za ovaj ugovor.

