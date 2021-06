Britanija radi na planovima da omogući putovanja u potpunosti cijepljenim osobama i vrati druge slobode, no još uvijek nisu spremni za to, u utorak je rekao ministar zdravstva Matt Hancock.

"Radimo na planovima da dopustimo cjepivu da vrati neke od sloboda koje su bile ograničene zbog sigurnosti ljudi", Hancock je rekao Sky Newsu.

Na pitanje mogu li ljudi očekivati odlazak na obiteljski odmor, Hancock je rekao: "Doći ćemo do toga kad bude sigurno... no naravno da želimo da se vrate te slobode."

"Kad budem u poziciji da kažem nešto konkretnije, onda ćemo to učiniti, no to je definitivno nešto na čemu radimo, nešto čemu se nadam", dodao je.

U Britaniji se zadnjih tjedana nastavlja trend rasta zaraze uzrokovan širenjem delta varijante koronavirusa, prvi put otkrivene u Indiji.

U Londonu se tijekom vikenda održala kampanja masovnog cijepljenja.

Vlada nastoji ubrzati već uhodani program cijepljenja kako bi ograničila širenje i utjecaj delta varijante.