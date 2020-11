Britancima je Hrvatska treća najbolja destinacija na svijetu!

<p>Britanske novine The Times & The Sunday Times Hrvatsku su uvrstili među tri najbolje destinacije u svijetu, za što je dobila nagradu u kategoriji "Best Country Award 2020", izvijestila je u petak Hrvatska turistička zajednica (HTZ).</p><p>Hrvatska je u toj kategoriji nagrađena kao treća destinacija u svijetu, iza prve Italije i drugog Novog Zelanda, a nagrade su ove godine zbog epidemiološke situacije dodijeljene virtualnim putem, u čemu je sudjelovala direktorica predstavništva HTZ-a u Velikoj Britaniji Darija Reić.</p><p>Ona ističe da Hrvatska "fantastičnom turističkom ponudom i neumornom promocijom neupitno zaslužuje naslov jedne od najboljih zemalja".</p><p>- Već dugo znamo da je Hrvatska popularna tema svakog razgovora o putovanjima, a posjet hrvatskim destinacijama je nešto s čime se Britanci vole i pohvaliti u društvu, do te mjere da neke ni odlazak u izolaciju nije pokolebao u namjeri putovanja i uživanja u Hrvatskoj. Ova nagrada je učvrstila poziciju Hrvatske u Velikoj Britaniji kao destinacije prekrasnog krajolika i raznolike, visokokvalitetne turističke ponude te ćemo daljnjim promotivnim aktivnostima nastaviti održavati naš ugled na tom tržištu - poručila je Reić.</p><p>Otkrila je i da je Hrvatska prilikom proglašenja predstavljena kao zemlja "full of whim, vigour and sunshine" (slob. prijevod "puna hira, snage i sunca").</p><p>Direktor HTZ-a Kristjan Staničić povodom tog uvrštenja Hrvatske među tri najbolje destinacije u svijetu ocijenio je da je to dodatna potvrda sigurne i stabilne pozicije koju Hrvatska ima na međunarodnom tržištu, posebice što je nedavno i prema podacima Eurostata na vodećem mjestu ove godine na Mediteranu.</p><p>- Velika Britanija jedno je od važnijih tržišta za hrvatski turizam i vjerujem da će se stabilizacijom situacije naši vjerni britanski gosti u većem broju vratiti u Hrvatsku - istaknuo je Staničić.</p><p>U užem izboru za te nagrade The Timesa & The Sunday Timesa, koje su ove godine dodijeljene osmi put, još su bile neke od najboljih svjetskih destinacija poput Francuske, Turske, SAD-a, Dubaija, Španjolske, Portugala, Grčke i Tajlanda.</p><p>Osim u kategoriji najbolje zemlje, glasovalo se i u 12 ostalih kategorija: za najbolji grad, aviokompaniju, touroperatora i drugo, a o konačnom pobjedniku odlučivali su čitatelji, sudjelujući glasovima istodobno i u nagradnoj igri za ekskluzivne nagrade.</p><p>The Times & The Sunday Times su među najutjecajnijim tiskovinama u Velikoj Britaniji.</p>