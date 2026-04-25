Suverenitet Falklandskih otoka ostaje u vlasništvu Velike Britanije, rekao je u petak glasnogovornik premijera Keira Starmera nakon što je u internom e-mailu Pentagona predloženo preispitivanje stava SAD-a o Falklandskim otocima kao kazna za stav Velike Britanije o ratu s Iranom.

"Ne možemo biti jasniji u vezi stava Velike Britanije o Falklandskim otocima. On je dugogodišnji, nepromijenjen je", rekao je glasnogovornik novinarima.

"Suverenitet ostaje u vlasništvu Velike Britanije, a pravo otoka na samoodređenje je najvažnije. To je bio naš dosljedan stav i ostat će takav", rekao je glasnogovornik, dodajući da je Britanija taj stav "jasno i dosljedno izrazila uzastopnim američkim administracijama".

U e-poruci Pentagona navedene su mogućnosti za Sjedinjene Države da kazne saveznike NATO-a za koje smatraju da nisu podržali američke operacije u iranskom ratu, uključujući razmatranje ponovne procjene američke diplomatske podrške dugogodišnjim europskim "carskim posjedima", poput Falklandskih otoka u blizini Argentine.

Argentinski ministar vanjskih poslova Pablo Quirno odgovorio je na izvješća ponovivši spremnost svoje zemlje da nastavi bilateralne pregovore za "mirno i konačno rješenje". Quirno je trenutni status otoka, koji se ponekad nazivaju Malvini, okarakterizirao kao "kolonijalnu situaciju" i izrazio zahvalnost za međunarodnu podršku u vezi s argentinskim zahtjevima.

"Po povijesti, po pravu i po uvjerenju: Malvini su Argentina", rekao je Quirno u objavi na X.

Britanija i Argentina vodile su kratki rat 1982. godine oko otoka nakon što je Argentina napravila neuspješan pokušaj da ih preuzme. Oko 650 argentinskih i 255 britanskih vojnika poginulo je prije nego što se Argentina predala.

Na pitanje misli li Starmer da je ovo pokušaj SAD-a da ga pritisne da se pridruži iranskom ratu, njegov glasnogovornik je rekao: "Govorio je o tome, a govorio je i o tome kako taj pritisak ne utječe, te da će uvijek djelovati u nacionalnom interesu i to će uvijek ostati slučaj."