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ZBOG RATA

Britanija uvela nove sankcije protiv ruskih banaka i brodova

Piše HINA,
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Britanija uvela nove sankcije protiv ruskih banaka i brodova
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Velika Britanija je u utorak uvela nove sankcije protiv ruskih banaka i više desetaka brodova koje optužuje da pomažu Moskvi da zaobiđe sankcije te mreže povezane s ruskim obavještajnim službama

Paket sankcija, koji pokriva 70 novih pravnih osoba, također se odnosi na osiguravajuću kuću Rosgosstrakh te banke Yandex, Evorfinance i Wildberries. Sankcije su dio britanskih napora da povećaju pritisak na financijske i logističke mreže za koje tvrde da pomažu Kremlju u njegovom ratu protiv Ukrajine.

"Ove sankcije pogađaju brodove, novac i aktere koji podržavaju rusko ratno gospodarstvo te zauzvrat prijete europskoj sigurnosti", rekao je britanski premijer Keir Starmer koji prisustvuje samitu skupine G7 u Francuskoj.

Mjere uključuju preko 20 naftnih tankera i nekoliko brodova koji prevoze ukapljeni zemni plin (LNG). Britanska vlada je rekla da je riječ o prvom slučaju da zemlja članica skupine G7 uvodi sankcije brodove povezanima s ruskim projektom Arctic LNG 2.

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Prema vladi, Velika Britanija je dosad uvela sankcije protiv gotovo 600 brodove iz takozvane "flote iz sjene" koju Kremlj koristi kako bi zaobišao sankcije.

Starmer je u ožujku dao dopuštenje vojsci da se ukrcava i zadržava brodove za koje sumnja da pomažu Rusiji da izvozi naftu usprkos zapadnim sankcijama.

Britanski komandosi su se u nedjelju ukrcali na sankcionirani naftni tanker u La Mancheu, što je bila prva takva operacija predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom.

 Nove sankcije također pogađaju nešto što je Britanija opisala kao mrežu koja nabavlja opremu za ruske vojno-obavještajne službe okupljeno oko tvrtke Neptune, koju optužuje da je potajno nabavljala zapadnu tehnologiju za ruski obrambeni sektor.  

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