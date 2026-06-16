Britanija uvela nove sankcije protiv ruskih banaka i brodova

Paket sankcija, koji pokriva 70 novih pravnih osoba, također se odnosi na osiguravajuću kuću Rosgosstrakh te banke Yandex, Evorfinance i Wildberries. Sankcije su dio britanskih napora da povećaju pritisak na financijske i logističke mreže za koje tvrde da pomažu Kremlju u njegovom ratu protiv Ukrajine.

"Ove sankcije pogađaju brodove, novac i aktere koji podržavaju rusko ratno gospodarstvo te zauzvrat prijete europskoj sigurnosti", rekao je britanski premijer Keir Starmer koji prisustvuje samitu skupine G7 u Francuskoj.

Mjere uključuju preko 20 naftnih tankera i nekoliko brodova koji prevoze ukapljeni zemni plin (LNG). Britanska vlada je rekla da je riječ o prvom slučaju da zemlja članica skupine G7 uvodi sankcije brodove povezanima s ruskim projektom Arctic LNG 2.

Prema vladi, Velika Britanija je dosad uvela sankcije protiv gotovo 600 brodove iz takozvane "flote iz sjene" koju Kremlj koristi kako bi zaobišao sankcije.

Starmer je u ožujku dao dopuštenje vojsci da se ukrcava i zadržava brodove za koje sumnja da pomažu Rusiji da izvozi naftu usprkos zapadnim sankcijama.

Britanski komandosi su se u nedjelju ukrcali na sankcionirani naftni tanker u La Mancheu, što je bila prva takva operacija predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom.

Nove sankcije također pogađaju nešto što je Britanija opisala kao mrežu koja nabavlja opremu za ruske vojno-obavještajne službe okupljeno oko tvrtke Neptune, koju optužuje da je potajno nabavljala zapadnu tehnologiju za ruski obrambeni sektor.