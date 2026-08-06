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Britanija uvodi sankcije Rusiji

Piše HINA,
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Britanija uvodi sankcije Rusiji
Foto: Leon Neal/REUTERS
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Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband u četvrtak je objavio novi paket sankcija protiv Rusije

Ujedinjeno Kraljevstvo pokušava pojačati pritisak na pojedince i tvrtke koji podržavaju rat ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini. Među 19 meta sankcija je šest ruskih banaka, šest novostečenih tankera iz sjene i četiri ruske tvrtke koje uvoze tantal i niobij - rijetke metale ključne za proizvodnju vojne opreme, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

Nove sankcije najavljene su nakon što je Miliband održao razgovore s Marcom Rubiom u američkom State Departmentu, koje je opisao kao "vrlo produktivne".

Njih dvojica razgovarala su o tome kako mogu dodatno podržati Ukrajinu u borbi protiv Rusije, rekao je ministar vanjskih poslova novinarima.

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Miliband je ustrajao na tome da njegove prijašnje kritike predsjednika Donalda Trumpa kojeg je svojedobno nazvao "rasistom" nisu naštetile odnosima s Bijelom kućom.

Rekao je da se njegovi prošli komentari "nisu ni spomenuli" tijekom razgovora.

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Što se tiče novih sankcija kazao je da one "pokazuju nepokolebljivu predanost Ujedinjenog Kraljevstva pružanju potpore Ukrajini i vršenju sanžnog pritiska na one koji podupiru agresiju Kremlja".

„Ukrajinska borba je naša borba. Oni koji prijete slobodi i demokraciji Ukrajine prijetnja su britanskoj sigurnosti kod kuće", rekao je.

„Stoga ćemo nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju dok se ne postigne pravedan i trajan mir“, poručio je.

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