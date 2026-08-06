Britanija uvodi sankcije Rusiji

Ujedinjeno Kraljevstvo pokušava pojačati pritisak na pojedince i tvrtke koji podržavaju rat ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini. Među 19 meta sankcija je šest ruskih banaka, šest novostečenih tankera iz sjene i četiri ruske tvrtke koje uvoze tantal i niobij - rijetke metale ključne za proizvodnju vojne opreme, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

Nove sankcije najavljene su nakon što je Miliband održao razgovore s Marcom Rubiom u američkom State Departmentu, koje je opisao kao "vrlo produktivne".

Njih dvojica razgovarala su o tome kako mogu dodatno podržati Ukrajinu u borbi protiv Rusije, rekao je ministar vanjskih poslova novinarima.

Miliband je ustrajao na tome da njegove prijašnje kritike predsjednika Donalda Trumpa kojeg je svojedobno nazvao "rasistom" nisu naštetile odnosima s Bijelom kućom.

Rekao je da se njegovi prošli komentari "nisu ni spomenuli" tijekom razgovora.

Što se tiče novih sankcija kazao je da one "pokazuju nepokolebljivu predanost Ujedinjenog Kraljevstva pružanju potpore Ukrajini i vršenju sanžnog pritiska na one koji podupiru agresiju Kremlja".

„Ukrajinska borba je naša borba. Oni koji prijete slobodi i demokraciji Ukrajine prijetnja su britanskoj sigurnosti kod kuće", rekao je.

„Stoga ćemo nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju dok se ne postigne pravedan i trajan mir“, poručio je.