Britanskoj Kolumbiji pomoć vlade zbog požara, a stižu i vatrogasci iz cijelog svijeta

Savezna vlada Kanade u nedjelju je objavila da će priteći u pomoć svojoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji koju su zahvatili veliki šumski požari, prisilivši tisuće na evakuaciju tako što će stanovnicima pružiti sklonište i smještaj.

Foto: Paige Taylor White

Šumski požar Bald Range primorao je Britansku Kolumbiju da proglasi izvanredno stanje u pokrajini i evakuira oko 18.000 ljudi. Požar se do subote navečer proširio na više od 10.300 hektara, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom.

U protekla 24 sata južni dio Britanske Kolumbije suočen je sa širenjem požara zbog vrućega i suhog vremena, objavila je pokrajinska Služba za šumske požare.

Foto: Cole Marten

Loša vidljivost i širenje požara otežavaju posao zrakoplovima i vatrogascima na terenu, stoji u objavi.

Angažirano je deset helikoptera i helikopter s opremom za noćno letenje, no ometaju ih turbulencije zbog gustog dima i vatre.

Uz 34 vatrogasca iz Australije, petero sa Novog Zelanda i 214 iz Meksika koji su već ondje, idućih se dana očekuje dolazak dodatnih međunarodnih snaga koje će pomoći lokalnima u gašenju požara.