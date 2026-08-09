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GORE ŠUME

Britanskoj Kolumbiji pomoć vlade zbog požara, a stižu i vatrogasci iz cijelog svijeta

Piše HINA,
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Britanskoj Kolumbiji pomoć vlade zbog požara, a stižu i vatrogasci iz cijelog svijeta
Foto: Cole Marten
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Šumski požar Bald Range primorao je Britansku Kolumbiju da proglasi izvanredno stanje u pokrajini i evakuira oko 18.000 ljudi. Požar se do subote navečer proširio na više od 10.300 hektara

Savezna vlada Kanade u nedjelju je objavila da će priteći u pomoć svojoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji koju su zahvatili veliki šumski požari, prisilivši tisuće na evakuaciju tako što će stanovnicima pružiti sklonište i smještaj.

Bald Range wildfire forces evacuations
Foto: Paige Taylor White

Šumski požar Bald Range primorao je Britansku Kolumbiju da proglasi izvanredno stanje u pokrajini i evakuira oko 18.000 ljudi. Požar se do subote navečer proširio na više od 10.300 hektara, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom.

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U protekla 24 sata južni dio Britanske Kolumbije suočen je sa širenjem požara zbog vrućega i suhog vremena, objavila je pokrajinska Služba za šumske požare.

Wildfire burns in Summerland, British Columbia
Foto: Cole Marten

Loša vidljivost i širenje požara otežavaju posao zrakoplovima i vatrogascima na terenu, stoji u objavi.

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Angažirano je deset helikoptera i helikopter s opremom za noćno letenje, no ometaju ih turbulencije zbog gustog dima i vatre.

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Uz 34 vatrogasca iz Australije, petero sa Novog Zelanda i 214 iz Meksika koji su već ondje, idućih se dana očekuje dolazak dodatnih međunarodnih snaga koje će pomoći lokalnima u gašenju požara.

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