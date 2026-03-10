Obavijesti

British Airways otkazao sve letove za Dubai do kraja godine

Piše Ivan Štengl,
Repatrijacijskim letovima s Bliskog istoka vratilo se ranije više od 800 hrvatskih državljana, a rat je izazvao pravu pomutnju u zračnom prometu.

Aviokompanija British Airways otkazala je sve svoje letove iz Dubaija i prema Dubaiju do kraja ove godine zbog rata na Bliskom istoku. Tvrtka je otkazala sve letove iz Amana, Dohe te Tel Aviva do kraja ovog mjeseca, prenosi The Independent.

- Situaciju stalno pratimo i u kontaktu smo s našim putnicima kako bi im ponudili druge opcije - priopćili su iz tvrtke.

Kako dodaju, ostao je ograničen broj mjesta na repatrijacijskim letovima iz Omana prema aerodromu Hitro. Ti letovi su na rasporedu sutra i u četvrtak.

BBC: SNIMKA JE PRAVA STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Repatrijacijskim letovima s Bliskog istoka vratilo se ranije više od 800 hrvatskih državljana, a rat je izazvao pravu pomutnju u zračnom prometu.

Dio prometa je zatvoren zbog opasnosti od raketa i dronova. Neki od putnika vratili su se privatnim avionima, a oni drugi čarterima i ograničenim komercijalnim letovima.

