Brnabić je sad napala Piculu zbog zvučnog topa: 'Unaprijed su isplanirali cijeli proces...'

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je kako je prošlogodišnja afera vezana uz navodnu uporabu 'zvučnog topa' tijekom prosvjeda bila unaprijed osmišljena te da je, prema njezinim riječima, planirana najmanje mjesec i pol prije nego što je dospjela u javnost.

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Pokretanje videa... 01:06 Na prosvjedima u Beogradu korišten zvučni top | Video: 24sata/X

Na konferenciji za medije Brnabić je ustvrdila da je cijela priča imala tri glavna cilja. Kao prvi navela je, kako kaže, pokušaj diskreditacije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kroz stvaranje slike o njemu kao osobi odgovornoj za nasilje nad vlastitim građanima.

- Nakon prvih 24 sata priča o zvučnom topu gotovo je nestala iz javnog prostora, a u fokusu je ostala tvrdnja da je Vučić odgovoran za napad na vlastiti narod - rekla je Brnabić, prenosi B92.

Drugi cilj, prema njezinim riječima, bio je dodatno produbljivanje društvenih podjela i poticanje netrpeljivosti među građanima koji imaju različite političke stavove.

Kao treći i najvažniji cilj istaknula je nastojanje da se pojača međunarodni pritisak na Srbiju te da se vlast u Beogradu predstavi kao 'zločinački režim'. Tvrdi kako je namjera bila izazvati snažnu reakciju europskih institucija i otvoriti pitanje mogućih sankcija protiv Srbije.

Brnabić je pritom naglasila da najviši dužnosnici Europske unije, uključujući predstavnike Europske komisije i Vijeća Europe, nisu javno podržali tvrdnje o uporabi zvučnog oružja.

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Govoreći o događajima koji su uslijedili nakon prosvjeda, navela je kako su pojedini europski dužnosnici reagirali svega nekoliko dana nakon što su se pojavile optužbe, prije nego što su provedene službene istrage. Posebno je spomenula izvjestitelje Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koji su izrazili zabrinutost zbog navodnog incidenta.

Prema njezinim riječima, uslijedile su i inicijative pred Europskim sudom za ljudska prava, uključujući zahtjeve za provođenje istrage o mogućoj uporabi zvučnog oružja te za zaštitu osoba koje su javno govorile o tom slučaju.

Brnabić smatra da brzina kojom su podneseni takvi zahtjevi ukazuje na to da je cijela akcija bila unaprijed pripremana.

U nastavku obraćanja osvrnula se i na zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Piculu, ustvrdivši da je pitanje navodnog korištenja zvučnog topa uvršteno u više rezolucija Europskog parlamenta koje se odnose na Srbiju.

- Tonino Picula nije o tome govorio u jednoj, niti u dvije, nego u tri rezolucije. Prva je usvojena 7. svibnja, druga 22. listopada 2025., dok se treća, prema našim informacijama, priprema - rekla je Brnabić.

Dodala je kako predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, kao ni drugi visoki europski dužnosnici, nisu javno zauzimali stav o navodnoj uporabi zvučnog oružja u Srbiji.