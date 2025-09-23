Srbi 'opleli' po Piculi: 'Srbija je vojno nadmoćnija od Hrvatske, to ga žulja', 'Picula je mali miš'

Još se sliježu dojmovi nakon vojnog mimohoda u Beogradu simptomatičnog naziva Snaga jedinstva', ako se uzme u obzir što se događa u susjednoj nam Srbiji. O mimohodu u kojem je sudjelovalo 10.000 ljudi i stotine, tenkova, oklopnjaka, izraelski dronovi itd, oglasio se i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.

- Meni se čini da je ovaj odabir prikaza naoružanja na neki način dobar odraz Vučićeve inače eklektične vanjske politike. Bilo je tu naoružanja nabavljenog i na istoku i na zapadu. Kao da je htio poručiti da i dalje namjerava sjediti na više stolica - izjavio je Picula, za N1.

Foto: M.M.

Na tu izjavu je reagirala i predsjednica Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić.

- Piculina opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje pomalo i zabavna. Čovjek vodi unutarnji monolog o aktivnostima predsjednika Republike Srbije i kao neki mali miš zapisuje što radi i s kim razgovara Aleksandar Vučić - rekla je Brnabić. Predsjednik Vučićeve stranke SNS Miloš Vučević rekao je da je srpska vojska jača od hrvatske.

Foto: Ministarstvo odbrane i vojska Srbije

- Da je Picula stručnjak za nošenje puške, u to smo se uvjerili. Da je stručnjak za naoružanje, to malo teže. Ali ne treba biti stručnjak da vidiš koliko je Vojska Srbije snažna i opremljena najmodernijim oružjem i oruđem, a Srbija vojno nadmoćnija od Hrvatske. To žulja Piculu - rekao je Vučević, očigledno referirajući se na fotografiju iz Domovinskog rata na kojoj se bivši ministar vanjskih poslova i zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu, nalazi u vojnoj odori.